Couper-décaler : Arafat dj et ses danseurs créent le buzz

Arafat dj est actuellement à Abidjan après plusieurs semaines passées en Europe pour une série de spectacles. Le boss de la Yorogang est même revenu avec ses deux danseurs Rufi et Super, qui étaient portés disparus, apprend-on dans un post d’Arnaud Jaguard, le manager de l'artiste Couper-Décaler, sur Facebook.

Cette information, qui s’est répandue comme une trainée de poudre sur la toile, a suscité de nombreux commentaires et interprétations. En réalité ce n’était qu’une fausse alerte, Rufy et Super, les prétendus déserteurs n’ont pas «calé». Les deux danseurs ont bel et bien atterri dans la soirée de ce dimanche 5 mai 2019, à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny avec leur mentor, Dj Arafat.

"La Chine, je suis bien arrivé à Abidjan. Je suis à la maison", a déclaré Arafat dj dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Berus Sama (l’un des nombreux surnoms du fils de Tina Glamour), a immédiatement présenté ses poulains, Rufi et Super : " les calés sont là". "Le vieux, on va caler pour aller où ? On va te laisser pour aller où ? " ont rétorqué les deux danseurs à leur patron. Ils ont par la suite donné rendez-vous aux mélomanes du VIP discothèque pour la présentation du dernier concept de leur boss. "Rendez-vous ce soir au VIP. Vous allez voir le Moto Moto là-bas. Vous allez voir la vérité ", ont-ils lancé.

Arafat dj, comme à son habitude, en a profité pour lancer des piques à ses détracteurs. "Ceux qui conspiraient en les encourageant à partir, vous êtes mauvais", a déclaré l’artiste qui soupçonne certainement qu’il y a eu une tentative de fuite.

Rappelons que la sortie du Moto Moto est prévue pour ce vendredi 10 mai.