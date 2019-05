Couper decaler : la replique d' Arafat dj à Maria Mobil et Ariel Sheney

Arafat dj dévoilera son prochain single ”Moto Moto” le vendredi 10 mai 2019 . A cet effet, le boss de la Yorogang met tout en œuvre pour connaître un franc succès. Il a publié une image du clip sur sa page Facebook, mettant en avant une véritable bombe à l'instar de Maria Mobil , la fameuse ”Amina” d’Ariel Sheney.

Arafat dj dévoile une image de son clip '' Moto Moto''

Le Zeus d'Afrique se prépare activement pour la sortie de son tout dernier single intitulé '' Moto Moto'', prévue pour le 10 mai 2019. L'artiste en parle dans toutes ses vidéos sur Facebook et Instagram. Dj Arafat avait prévu le tournage du clip de son single cette semaine à Paris avant son retour sur Abidjan, ce dimanche. Le clip a donc été tourné. Dj Arafat a même publié une image du clip sur les réseaux sociaux. La photo a suscité des réactions sur la toile. Et pour cause, le Daishikan a mis en avant une fille aux courbes impressionnantes, à l’instar de la Togolaise, Maria Mobil, qui a incarné le rôle d'Amina dans le dernier clip d'Ariel Sheney. '' Qu'ils commencent à se cacher, Moto Moto ne vient pas pour rigoler'', a prévenu Arafat dj, qui semble à travers cette publication, lancer un défi à son ex poulain.

Selon des sources proches du staff de la Yorogang, la fille présentée par Arafat '' se nomme M sy , elle est top model. Elle a joué dans plusieurs films français et américains. La nouvelle trouvaille d'Arafat dj a aussi figuré dans les clips de certains artistes français du moment. Bientôt, nous allons la retrouver dans le clip de notre Yorobo''.

Les "Chinois" espèrent sans doute que l'apparition de cette jeune fille permettra à Arafat dj et son nouveau single de battre l'impressionnant record de vues d ”Amina”, qui côtoie les 5 millions de vues sur YouTube en trois semaines. Un record qui ne finit pas d'irrite Aarafat dj.