Côte d'Ivoire: Anne Ouloto ''condamnée'' pour avoir nié le Génocide Wê

Anne Ouloto se serait prise autrement, qu’elle ne serait pas actuellement la cible de toutes les critiques. La Ministre Ouloto fait l’objet de vives critiques depuis qu’elle a tenté de nier l’existence d’un génocide du peuple Wê lors de la crise poste-électorale de 2010-2011.

Anne Ouloto recadrée par le député Innocent Youdé

« Mes chers parents, soyez salués. Avant tout propos, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour la mobilisation sans faille dont vous avez fait preuve à l'occasion de la récente fête de la liberté chez nous en pays wê. Cela témoigne, une fois encore, de votre attachement aux valeurs républicaines. Revenu de cette fête de la liberté avec un mal dû à l'énorme fatigue, c'est avec colère et indignation que j'ai visionné les propos de madame Anne Désirée Ouloto, cadre du RDR et fille de la région. Ces propos que je condamne avec la dernière énergie sont de véritables insultes à la mémoire de nos parents », a déclaré le député de Bin-Houyé, Innocent Youté, fils du Grand ouest de la Côte d’Ivoire.

Même s’il dit respecter les choix politiques de la Ministre Anne Ouloto, et de tout un chacun, l’élu de la nation estime que ces derniers ne devraient pas ‘’nous faire oublier le peu d’humanité que nous avons en nous’’. « L’humanité ou encore l’humanisme qui est l'une des plus grandes valeurs universelles. Cette valeur qui régit l'identité même du noble et courageux peuple wê et qui ne devrait en aucun cas être foulée au pied pour des motifs ou stratagèmes politiques », dit-il.

Samedi dernier à N’Douci, la Ministre de la Salubrité disait se sentir indignée lorsque des hommes politiques évoquent la thèse du génocide Wê à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. «J'ai été choquée d'entendre dire qu'il y a eu génocide wê (…) Arrêtez d'utiliser le peuple wê à des fins de commerce. Si le peuple wê avait connu un génocide, je ne serais pas là aujourd'hui », déclarait-elle. Une sortie presque anodine mais qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre et de salive du côté de l’opposition et de certains cadres originaires du Grand Ouest de la Côte d’Ivoire.

« Nous avons payé le plus lourd tribut de cette guerre. Les morts dans nos régions se comptent par milliers et les blessures charnelles et psychologiques toujours nombreuses. Devrons nous attendre d'être exterminés de la surface de la terre pour que madame Ouloto reconnaisse ce qu’il est bien convenu d’appeler, au regard des faits, un génocide ? En tant que élu wê, je condamne fermement cette sortie de madame Ouloto tout en lui demandant de faire amende honorable en retirant ses dires à travers un pardon envers ce peuple wê qui est aussi le sien », suggère le député Innocent Youdé.

Face à la poussée d’indignation que soulèvent les propos de la Ministre Anne Désirée Ouloto, l'Honorable-député appelle ses parents Wê à garder le calme car beaucoup de nos frères et sœurs, parmi lesquels des élus, sont disponibles afin de pouvoir enfin œuvrer pour la réhabilitation de la dignité du peuple wê. Lors de la célébration de la fête de la liberté du FPI tendance « Gbagbo ou rien » récemment dans la ville de Duékoué, l’ex-Première dame, Simone Gbagbo avait appelé à la reconnaissance d’un génocide Wê.

« Nous appelons à la restitution de tout ce qui a été pris. Nous appelons à la réparation. Nous appelons à la reconnaissance du génocide. Ce n’est pas parce que nous voulons retourner en arrière que nous considérons qu’il n’aurait jamais dû avoir de guerre dans notre pays. Nous disons qu’il ne doit jamais avoir de guerre dans notre nation », avait-elle souhaité.