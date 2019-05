People : Claire Bahi se marie bientot à un français

Claire Bahi, la première dame du Couper décaler, a annoncé à vibe radio qu'elle célébrera son mariage dans quelques jours à Paris avec un homme ayant la nationalité française.

Claire Bahi '' je vais me marier dans quelques temps''

Claire Bahi, la conceptrice du refrain à succès « A connaît pas, à demander », respire l'amour en ce moment. Elle a informé qu'un charmant monsieur vivant à Paris, a conquis son coeur après son premier mariage en 2011 avec un homme d'affaires nigérian qui s'est ponctué par un divorce « C’est un monsieur très aimable, qui ne vit pas ici en Côte d’Ivoire, il réside à Paris. Il a la nationalité Française, pour ceux qui ne savent pas, on est déjà marié coutumièrement », a declaré au micro de vibe radio Claire Bahi qui a également annoncé son marriage dans un futur très proche « Je vais me marier dans quelque temps, c’est pour bientôt. Par la grâce de Dieu, si tout se passe bien, après mon concert des vacances 2019 au Palais de la culture, je me marie » a-t-elle ajouté

Poursuivant la chanteuse ivoirienne a précisé que son marriage ne sera pas célébré à Abidjan mais plutot dans la capitale française. « Pour la célébration du mariage, ça va se passer en dehors de la Côte d’Ivoire. C’est décidé, on le fera à Paris », indique t-elle.

Rappelons que le premier mariage de Claire Bahi avec Onifade Bamidélé n'aura duré que dix mois. L'homme d'affaires nigerian reprochait à la chanteuse ivoirienne d'avoir entretenu des relations extra-conjugales, notamment avec le footballeur Max Gradel. De son coté, Claire Bahi a rejetté du revers de la main les propos de son ex-mari, en accusant ce dernier d'avoir des pratiques mystiques.

« Un jour pendant qu’on était dans notre intimité mon homme m’a demandé de déféquer et d’uriner dans sa bouche. J’avoue que j’ai été choquée sur le coup, je n’en revenais pas, je faisais souvent des rêves bizarres par la suite », affirme l’artiste qui ne regrettait pas son divorce d'avec le nigerian. Esperons que le second mariage de la première dame du Couper decaler ne connaisse pas pareille sort.