CAN 2019 : Le pronostic de Danho Paulin Claude pour les Éléphants

Danho Paulin Claude est très optimiste quant à la participation de la sélection ivoirienne à la prochaine Coupe d'Afique des nations. Pour le ministre chargé des Sports, les Éléphants ne seront pas du tout ridicules à la CAN 2019.

Éléphants à la CAN 2019, Danho Paulin Claude rassure

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Et pour cette 32e édition de la grand’messe du football sur le continent, 24 sélections africaines (une grande première) sont dans le starting-block pour succéder aux Lions indomptables du Cameroun, champions d'Afrique en titre.

Logés dans le Groupe D avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie, les Éléphants de Côte d'Ivoire croient fortement en leurs chances de remporter, pour la troisième fois de leur histoire, ce trophée. Et ce n'est pas le ministre ivoirien des Sports qui dira le contraire.

Lors du match Soa-Racing Club comptant pour la 26e et dernière journée du championnat ivoirien, au Stade Robert Champroux de Marcory, Danho Paulin Claude s'est en effet prononcé sur la participation de l'équipe ivoirienne à la CAN 2019.

« Ils sont prêts. Ils vont commencer la préparation ce mois en France, et la terminer à Abu Dhabi, avant d'aller. Et avec l'engagement et la volonté, je suis sûr que les Éléphants ne seront pas ridicules en Égypte. Comme d’habitude, les services ont pris les dispositions pour faire en sorte que la Côte d’Ivoire soit représentée par les athlètes, par les journalistes et aussi par les supporteurs », a déclaré le patron du sport ivoirien.

Le ministre des Sports tient son optimisme de la forme actuelle des joueurs ivoiriens, notamment Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Franck Kessié, et bien d'autres, qui affolent les compteurs avec leur performance dans cette fin de championnat. Et ce n'est pas la blessure et l'indisponibilité d'Eric Bailly qui lui fera perdre cet espoir.

À l'égard des supporters ivoiriens qui son quelque découragés de leur sélection, le ministre Danho Paulin déclare : « Nous sommes rassurés que le football ivoirien (...) va retrouver ses lettres de noblesse. »