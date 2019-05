Couper-decaler : Debordeau Leekunfa félicite Ariel Sheney et Safarel Obiang puis nargue Arafat dj

Debordeau Leekunfa est enfin sorti de sa tanière. Dans une video publiée ce dans la soirée de ce mercredi sur la toile, il s'est réjouit de l'éclosion d'Ariel Sheney et de Safarel Obiang, mais n'a pas du tout été tendre avec son ex-compagnon de lutte, Arafat DJ.

Debordeau Leekunfa traite Arafat dj d'artiste en fin de carrière

Plusieurs mélomanes du Couper-Décaler se demandaient où était passé Debordeau Leekunfa, qui avait disparu de tous les radars. Le Maître-Maître a enfin résurgit, ce mercredi soir, en publiant une video sur sa page facebook, dans laquelle il fustige son ex-meilleur ami, Arafat dj.

Affirmant être de retour de Paris, il s'est dit heureux de revenir à Abidjan et a, dans un premier temps, encouragé la nouvelle génération du Couper-Décaler, notamment Ariel Sheney et Safarel Obiang. '"Nous avons trop régner, et il est normal que d'autres jeunes viennent nous accompagner pour rehausser l'image du couper decaler'', s'est-il réjouit. Avant de s'en s'attaquer à Arafat dj, qu'il a qualifié d'artiste en fin de carrière.

Opah la nation a justifié les incessantes sorties d'Arafat par le fait que ce dernier est sur le declin. Il a par ailleurs deploré ses nombreuses attaques contre les jeunes de la nouvelle génération. "Il y a des gens qui sont tombés, mais qui ont tellement du mal à l'accepter qui nous font sortir des chansons nulles avec les mêmes rythmiques, et ça ne donne aucun résultat. Et après, il vont s'attaquer à la nouvelle génération, ceux là meme qu'on devrait protéger'', a -t-il declaré, Puis, il ajoute que la course effrénée de DJ Arafat pour la première place du Couper-Décaler l’empêche de travailler véritablement.

« On ne s’attaque pas aux gens. On travaille ». a-t-il indiqué, tout en exhortant son ex-compagnon à laisser la jeune génération que représentent Safarel Obiang, Ariel Sheney et ceux qui viendront après, évoluer tranquillement au lieu de chercher à leur mettre les bâtons dans les roues.

Debordo Leekunfa a en outre annoncé que la sortie de son prochain single est prévue pour le 15 juin 2019.