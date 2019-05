Sénégal – Mercato : Un milieu de terrain place un tacle à son club

L’international sénégalais Ricardo Faty a décidé de résilier son contrat avec le club turc d’Ankaragücü. Le joueur de 32 ans avait été recruté il y a un an à peine.

Ricardo Faty est libre de tout contrat.

Recruté par Ankaragücü l’été dernier, Ricardo Faty ne va pas honorer son contrat avec la formation turque jusqu’à son terme. L’international sénégalais (6 sélections) a décidé de rompre son contrat. Il l’a annoncé jeudi sur Twitter. Celui-ci justifie sa décision après sa mise à l’écart du groupe et des mois de salaire impayés.

« Après ma mise à l’écart de l’équipe et mes salaires impayés, je n’ai d’autre choix que de résilier mon contrat avec le club », a expliqué Ricardo Faty sur le réseau social. Dans son message, il a tenu à remercier les supporters « pour leur soutien constant ». Le joueur a profité pour adressser ses encouragemnts à ses désormais anciens coéquipiers.

Agé de 32 ans, le milieu de terrain est désormais libre de tout contrat. Titulaire au début de la saison, l'international sénégalais a ensuite été mis à l'écart du groupe depuis le 11 février dernier. Il était arrivé libre de Bursaspor lors du dernier mercato d’été. Ricardo Faty a disputé 19 matches de Super Lig cette saison et a marqué trois buts. Le Sénégalais avait rejoint la Turquie en 2015 en provenance du Standard de Liège en Belgique. A 32 ans, Faty a connu bon nombre de clubs dans sa carrière entamée en 2005 à Strasbourg : AS Rome, Bayer Leverkusen, FC Nantes, Aris Salonique, AC Ajaccio, Standard de Liège, Bursasport et Ankaragücü.