Ligue des champions : André Onana et Hakim Ziyech consternés

L’Ajax Amsterdam a été éliminé de la Ligue des champions mercredi par Tottenham. Vainqueur du match aller (1-0), le club néerlandais a été battu à domicile (3-2) par l’équipe londonienne.

André Onana et Hakim Ziyech peinent à se remettre de l’élimination en Ligue des champions.

Proche de la finale de la Ligue des champions 23 ans après sa dernière apparition à ce niveau de la compétition, l’Ajax Amsterdam devra encore attendre. Le club mythique néerlandais a été sorti en demi-finales mercredi par Tottenham. Les Anglais l’ont emporté 3 buts à 2 après avoir perdu (1-0) à Londres à l’aller. Une déception André Onana et Hakim Ziyech tout près de jouer leur deuxième finale européenne.

Suite à ce revers, le meneur de jeu marocain a d’ailleurs reconnu sa faute. « J’aurais certainement dû marquer plus. Cette balle a touché le poteau, mais j’ai eu encore plus d’occasions. C’est évidemment de ma faute, je m’en veux. C’est un coup dur », a-t-il lâché, relayé par le quotidien néerlandais De Telegraaf avant de poursuivre. « Nous ne jouions pas de manière optimale et nous pourrions peut-être marquer des buts plus facilement. Mais nous nous sommes battus et ça fait mal quand ce troisième but arrive si tard », a-t-il poursuivi.

Même s’il est déçu, son coéquipier camerounais reste optimiste pour le reste de la saison un sacre en Eredivisie à décrocher. « Nous avons le cœur brisé mais c’est le football que nous aimons et cette campagne de Ligue des Champions a été inoubliable », a écrit André Onana sur Instagram avant de poursuivre. Rappelons-nous que notre saison n’est pas terminée, il reste deux finales à jouer pour remporter le championnat ».

Avec l’élimination en Ligue des champions, l’Ajax ne peut que se contenter du doublé sur le plan national. André Onana et les siens ont déjà remporté la Coupe des Pays-Bas. Ils sont à égalité de points avec le PSV Eindhoven à deux journées de la fin en tête. Mais ils comptent une meilleure différence de buts.