Gabon: Quelque chose s’est passé entre Mangou et Ali Bongo

Ali Bongo réchauffe progressivement ses contacts avec la diplomatie. Après plusieurs mois d’absence dûe à un AVC qui l’a éloigné du Gabon, le chef de l’Etat gabonais est de retour au pays.

Ali Bongo reçoit l’Ambassadeur Philippe Mangou

Qui a dit qu’Ali Bongo était fini? Le chef de l’Etat gabonais essaie de reprendre en main la diplomatie de son pays qu’il n’avait plus eu l’occasion de gérer depuis octobre 2018, date à laquelle il avait piqué une crise aiguë d’AVC à Riyad.

Pour montrer qu’il est de retour, Ali a reçu dans la matinée du jeudi 09 mai 2019 au Palais présidentiel à Libreville Leurs Excellences, M. Philippe Mangou, Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, et M. Dmitry Kourakov, Ambassadeur de la Fédération de Russie, respectivement doyen et vice-doyen du Corps diplomatique accrédité au Gabon. Au menu de leurs échanges, les enjeux diplomatiques de l'heure, tant sur la scène continentale qu'internationale.

« En recevant le doyen du Corps diplomatique qu'accompagnait le vice-doyen, j'ai tenu à remercier la communauté diplomatique accréditée au Gabon pour le soutien constant et appuyé apporté à mon pays durant ces derniers mois », se réjouira Ali Bongo sur sa page Facebook. Au sortir de l’audience, ces diplomates accrédités au Gabon se sont dit satisfaits d’avoir échangé avec le chef de l’Etat gabonais.

« Nous lui avons transmis les salutations chaleureuses et les vœux de prompt rétablissement des rois, des chefs d’Etat que nous avons l’insigne honneur de représenter sur cette terre hospitalière du Gabon ainsi que les vœux de prompt rétablissement de tout le corps diplomatique. Nous avons rassuré le chef de l’Etat de notre ferme engagement et de notre détermination à continuer de travailler à ses côtés au renforcement des relations qui existent si heureusement entre le Gabon et nos pays respectifs », a déclaré Philippe Mangou.

L’Ambassadeur de Côte d'Ivoire, s’est également dit très heureux de retrouver un Ali Bongo en bonne santé faisant un tour de l’actualité à son lieu de travail et œuvrant pour le bonheur du peuple gabonais voire ''pour tous ceux qui ont choisi de vivre dans ce beau et paisible pays''.