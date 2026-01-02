Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema forme un nouveau gouvernement

© Brice Clotaire Oligui Nguema, Président du Gabon

Au Gabon, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a signé trois décrets ce jeudi 1ᵉʳ janvier 2026. Le premier nomme Hugues Alexandre Barro Chambrier au poste de vice-président de la République. Le deuxième élève Hermann Immongault au rang de vice-président du gouvernement. Le troisième officialise la composition du nouveau gouvernement gabonais.

Gabon : 1er jour de l’an et un nouveau gouvernement

Au Gabon, l’actualité politique s’est très bien accélérée le premier jour de l’année. Signant trois décrets, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait passer Hermann Immongault du ministère de l’Intérieur au poste de vice-président du gouvernement. Cette fonction est équivalente à celle de Premier ministre. Artisan de l’organisation de l’ensemble des élections durant la transition, il apparaît ainsi « récompensé » pour sa gestion du processus électoral. En ce qui concerne le nouveau gouvernement, la nouvelle équipe compte 31 ministres, contre 30 dans la précédente, avec 10 femmes et 21 hommes.

Trois nouveaux entrants à signaler. Clotaire Kondja prend désormais la tête du ministère du Pétrole et du Gaz. Thierry Minko est nommé à l’imposant ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations. Quant à Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbéneny, ancienne ambassadrice à Paris et ex-cheffe du protocole d’État, elle devient ministre des Affaires étrangères du Gabon.

Plusieurs proches du chef de l’État conservent leurs fonctions. Ainsi, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi reste numéro deux du gouvernement avec le rang de ministre d’État. Le général Brigitte Onkanowa demeure à la Défense, tandis que Carmelia Ntoutoume conserve le portefeuille de l’Éducation nationale. D’un autre côté, deux figures emblématiques quittent le gouvernement : Henri Claude Oyima, ancien numéro deux en charge de l’Économie, des Finances et de la Dette, ainsi qu’Adrien Mougougou, jusqu’alors ministre de la Santé.

