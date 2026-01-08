Gabon : les enseignants envoient un signal fort au gouvernement

Au Gabon, les enseignants du secteur public poursuivent leur grève entamé depuis décembre 2025. Ils revendiquent des primes et un meilleur suivi de leur carrière, gelé depuis une décennie.

Gabon : les enseignants lancent un appel au gouvernement

Au Gabon, les enseignants grévistes menacent de durcir le mouvement si le gouvernement n’ouvre pas des négociations. Pour rappel, les enseignants gabonais sont en grève depuis le 10 décembre 2025. Ghislain Nguema Mve, secrétaire général du syndicat de l’enseignement technique et professionnel, accuse l’État d’ignorer leurs revendications depuis plusieurs années. « Le pouvoir déchu a fait un gel de 10 ans, sans recruter. Mais, avec 10 ans sans recruter, qu’est-ce qu’on fait ?, tonne le syndicaliste. On espère qu’un maximum de choses seront faites pour le bien de l’argent public de l’Éducation nationale. », a-t-il déclaré.

Ce Mardi 6 janvier 2026, le gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu une réunion d’urgence. Il a décidé d’ouvrir des négociations. Carmelia Ntoutoume Leclercq, ministre de l’Éducation nationale, appelle « les enseignants à voir les efforts qui vont être faits par le gouvernement pour trouver des solutions à leurs revendications ». Avant d’ajouter : « Nous voulons aussi rassurer les parents d’élèves. Le gouvernement travaille d’arrache-pied pour trouver des solutions pour que nos enfants repartent à l’école et pour que les enseignants puissent reprendre les cours. »

Les syndicats gabonais annoncent qu’ils solliciteront leur base pour suspendre ou pas la grève dès l’ouverture des négociations avec les autorités du Gabon.