Côte d'Ivoire : Adresse à la Gendarmerie, un message de Guillaume Soro à Ouattara ?

En s'adressant à la gendarmerie nationale depuis Niakara, Guillaume Soro a implicitement passé un message au Président Alassane Ouattara. Y'aurait-il des menaces contre les tournées de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ?

Guillaume Soro, sa mise en garde contre la gendarmerie

Depuis sa démission de la présidence du Parlement ivoirien, Guillaume Soro s'est lancé dans une opposition frontale contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ayant entamé une tournée dans le septentrion ivoirien, l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) parcourt villes, villages et hameaux du nord pour dénoncer les travers de la gouvernance de ses anciens alliés du RHDP unifié.

Ces discours et autres prises de position contre le pouvoir d'Abidjan ne sont pas du goût des autorités ivoiriennes, qui ont également envoyé des missions dans le nord pour "désintoxiquer" les populations et effacer les traces du Député de Ferkessédougou. N'empêche que Soro Guillaume poursuit sa randonnée septentrionale.

Lors de son discours de Niakaramadougou, le Président du Comité politique a fait une adresse on ne peut plus curieuse à la Gendarmerie, et partant au Commandant supérieur de la Gendarmerie, le Général Alexandre Apalo Touré, fils de la localité.

« La Gendarmerie ne doit pas être dans un camp. Elle doit rester collée et attachée à ses missions régaliennes. Je le dis, c’est important (…). Que la Gendarmerie laisse les politiciens faire de la politique. Dites cela à Apalo de ma part. Il sait où nous nous connaissons. Il sait où nous nous sommes vus », a lancé Guillaume Soro, avant d'ajouter :

« C’est pourquoi, par acquis d’expérience, je me permets de passer un message à la Gendarmerie nationale, pour que vous transmettez cela au général Touré Apalo, Commandant supérieur de la Gendarmerie, fils de Niakara. »

Mais au-delà de la gendarmerie, n'est-ce pas au Président Alassane Ouattara, Président de la République, Chef suprême des armées et garant de l'ordre public et des libertés publiques que Guillaume Soro entend-il s'adresser indirectement ?