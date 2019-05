Société : Didier Drogba parmi les 100 Africains les plus influents

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire Didier Drogba fait partie des Africains les plus influents classés par l’hebdomadaire Jeune Afrique. Le journal vient de dresser le classement des 100 personnalités africaines les plus influentes.

Didier Drogba pointe à la 50e place au classement général.

L’hebdomadaire Jeune Afrique vient de publier son premier classement des 100 Africains les plus influents du continent. De par ses nombreuses actions dans le domaine du social et sa fondation, Didier Drogba est selon le journal l’un des Ivoiriens les plus influents en Afrique. Il est en outre le premier footballeur dans le classement du magazine panafricain qui a recensé quatre sportifs.

Légende ivoirienne, meilleur buteur de l’histoire des Eléphants avec 65 buts en 105 apparitions, Didier Drogba s’est également illustré pendant l’une des crises politiques en Côte d’Ivoire. Alors qu’il venait de conduire son pays à sa première Coupe du monde en 2006 en Allemagne, le capitaine de la sélection nationale n’a pas hésité à appeler à déposer les armes. Récemment, il a été convié, aux côtés de George Weah et Kylian Mbappé, par le président français Emmanuel Macron pour participer à un projet pour le développement des projets sportifs en Afrique.

Agé de 41 ans, Didier Drogba prend donc la place de Murielle Ahouré comme premier sportif ivoirien. Il est suivi dans cette sélection par les musiciens Tiken Jah Fakoly et Salif Traoré, plus connu sous le nom d'A’salfo, leader du groupe Magic System, et l’entrepreneur Fabrice Sawegnon. Le premier cité est le premier ivoirien du classement et pointe à la 43e place. Il est suivi par le communicant Fabrice Sawegnon (49e). A’salfo, lui, ferme la marche à la 90e position. A noter qu’aucun chef d’Etat et de gouvernement n’a été retenu par Jeune Afrique .