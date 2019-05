Le Molare, qui se prépare à lancer l'édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du couper décaler (PRIMUD), vient d'annoncer que de grosses pointures manqueront à l'appel lors du PRIMUD.

Le Molare perd Arafat, Claire Bahi, Debordo et Kedjevara

Le Molare ne verra pas encore Arafat, Claire Bahi, Debordo et Kedjevara au Prix international des musiques urbaines et du couper décaler. En fait, l'année dernière, ces artistes ont refusé de participer au PRIMUD. Claire Bahi n'avait pas mis de gants pour fustiger le concept de Le Molare. "Si je m’aperçois que mon image y est associée, je porte plainte contre M Group et MTN. Il est clair que les artistes ivoiriens ne sont pas considérés, trop, c’est trop. Les devanciers doivent rester à leur place, la nouvelle génération également", avait menacé la première dame du couper décaler.

Kedjevara avait poliment refusé de participer au PRIMUD, dénonçant la fraude et le manque de sécurité lors du scrutin. Il a toutefois manifesté son soutien à Le Molare. En 2017, Debordo avait surpris les fans du couper décaler en jetant son trophée dans la lagune Ebrié. Le père de "Pikimin" avait été distingué en tant que meilleur concepteur.

Arafat dj, pourtant grand lauréat du PRIMUD (alors dénommé les Awards du couper décaler) en 2017, n'a pas hésité à boycotter l'édition de 2018. Le Beerus Sama avait réclamé 100 millions de francs CFA à Le Molare.

Alors qu'il démarrera son évènement le 7 juillet 2019, le patron de M Group a fait une importante déclaration. "A nos amis des médias depuis janvier 2019 , un courrier a été transmis à tous les artistes qui n’ont pas participé au PRIMUD 2018 , nous vous confirmons que ceux-ci ne participeront pas non plus au PRIMUD 2019 ni sur le festival , ni sur la cérémonie . Et le panel de professionnels de la musique qui font les catégories ne les ont pas pris en compte. De nouvelles catégories font leur entrées , avec plus d’artistes étrangers qui ont déjà soumis leurs dossier de participation" a annoncé le boss du couper décaler.

Pour cette année, précise Le Molare, le gagnant recevra une maison et un terrain.