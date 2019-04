People : Eudoxie Yao attaque la presse africaine

L'une des stars des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Eudoxie Yao, exaspérée par les écrits des journalistes africains, particulièrement ceux de la Côte d’Ivoire, a lancé un cri de cœur via sa page Facebook, ce jeudi.

Eudoxie Yao s’en prend à la presse africaine.

Eudoxie Yao, surnommée la Kim Kardashian africaine, qui s'est révélé sur les réseaux sociaux en exposant ses formes généreuses, est très rapidement devenue une star internationale plébiscitée de partout. Elle n'échappe cependant pas aux écrits et commentaires des journalistes africains qui, selon elle, racontent des contres-vérités à son encontre. Dans la soirée de ce jeudi, Eudoxie Yao a exprimé son ras-le-bol via sa page Facebook, tout en demandant à ses fans de prier pour elle.

« Mes bébés, je suis trop attaquée ces jours-ci, portez-moi en prière. La presse africaine diffame trop sur moi. Ils ne font que dire des choses qui ne sont jamais sorties de ma bouche », a soutenu Eudoxie Yao, qui a pris l'habitude de démentir certaines informations relatives à ses différentes activités.

Récemment, un média people ivoirien avait annoncé que la bimbo ivoirienne, connue pour ses courbes exponentielles, s’était rendue discrètement au Sénégal sur invitation d’un grand homme politique du pays, dont le nom a été tenu secret. « L’homme politique en question aime beaucoup Eudoxie. Il l’a alors invitée à le rejoindre au Sénégal, chose qu’elle a accepté », confiait le medias.

Eudoxie Yao a formellement démenti cette information, et a soutenu ne pas avoir mis les pieds au Sénégal. « pourquoi raconter des mensonges comme ça sur moi ? Je n’ai jamais été invité par un homme politique au Sénégal. Ce n’est pas bien de salir mon image de la sorte », avait elle posté sur les réseaux sociaux. Un autre hebdomadaire people avait également affiché à sa Une, une interview avec la Kim Kardashian africaine et révélait qu'elle avait entretenu des relations intimes avec des footballeurs, des ministres et des hommes d'affaires très riches. Joint au téléphone, la go bobaraba nous avait confié n'avoir jamais accordé d'interview à ce journal en question.

Pour rappel Eudoxie Yao, une ancienne élève du Lycée municipal d’Attécoubé, s’est fait une véritable renommée sur les réseaux sociaux. Maintenant sept ans qu’elle défraie la chronique, avec sa force de caractère et surtout ce postérieur hors de gabarit qui ne laisse personne indifférent. Que ce soit en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, dans la sous-région ouest-africaine en gros, et récemment au Bénin, elle bénéficie d’une popularité grandissante.