Côte d'Ivoire : Visite de Julius Maada Bio, président sierra leonais, chez Ouattara

De retour d'une visite d'amitié et de travail au président Ali Bongo Ondimba, Alassane Ouattara reçoit Julius Maada Bio, son homologue sierra léonais. Cette annonce a été faite par le service de communication de la Présidence ivoirienne.

Nouvelle visite de Julius Maada Bio à Abidjan

Alassane Ouattara constitue, à n'en point douter, un modèle pour le Président Julius Maada Bio. Le Chef de l'Etat sierra-léonais avait en effet rendu une visite d'amitié et de travail, au lendemain de son élection, au président ivoirien, en mai dernier.

Les deux dirigeants africains avaient alors réaffirmé leur disponibilité à œuvrer pour « la consolidation et le raffermissement des liens d'amitié et de coopération » entre Abidjan et Freetown.

A peine un an, presque jour pour jour, le président de la République sœur de Sierra Leone retourne à l'école de son homologue ivoirien, ce vendredi 17 mai 2019.

A en croire un communiqué provenant de la Présidence ivoirienne, et posté sur son compte Twitter officiel, l'agenda du Président Ouattara est établi comme suit : "VENDREDI 17 MAI 2019 11 h : Accueil du Président de la République de Sierra Leone, Julius MAADA BIO à l’Aéroport International Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 12 h : Entretien des deux Chefs d'Etat au Palais de la Présidence de la République."

Les raisons de cette visite éclair n'ont certes pas été communiquées pour l'instant. Cependant, les présidents Ouattara et Maada Bio contribuent ainsi à déblayer l'axe Abidjan - Freetown en vue de renforcer la coopération entre leurs deux Etats.