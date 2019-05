Côte d'Ivoire : Plus de 200 000 visiteurs attendus au SILA 2019

Ange Felix N'Dakpri, commissaire général de l'édition 2019 du Salon interational du Livre d'Abidjan (SILA), a annoncé, le mercredi 15 mai 2019 lors de l'ouverture officielle de cet évènement qui réunira 5 jours durant, la présence de sommités de l'industrie du livre sur les bords de la lagune Ebrié.

Le Sila 2019 attend plus de 200 milles visiteurs selon les organisateurs

L'édition 2019 du Salon international du livre d'Abidjan devra atteindre la barre 200 000 visiteurs sur les 5 jours du déroulement de cet évènement selon les attentes de son commissaire général, Ange Félix N’Dakpri. "Le SILA a accueilli 50 000 visiteurs en trois jours en 2016; 100 000 visiteurs en cinq jours en 2017 et 150 000 visiteurs en cinq jours en 2018", a informé M. N'Dapkri. Le lancement officiel du Sila 2019, a eu lieu ce mercredi 15 mai 2019, au Palais de la culture d'Abidjan. A cette occasion, le commissaire général de l'évènement, par ailleurs président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (ASSEDI), a indiqué que plus d'une cinquantaine d'exposants directs et plus d'une quinzaine de professionnels du livre sont atendus à ce salon.

"Le livre, mon compagnon au quotidien" est le thème choisi pour l'édition 2019 de cet évènement dont les organisateurs ont choisi d'honorer l'émérite écrivaine ivoirienne, Véronique Tadjo, et la République Française comme invitée spéciale. Annick Dienner, a au nom de l'ambassadeur Gilles Huberson de la République française, remercié les organisateurs pour le choix porté sur son pays. L'officielle française a indiqué que c'est un honneur pour son pays la France d'accompagner ceux qui savent l'importance du secteur du livre. "Participer à ce salon du livre d'Abidjan comme invitée d'honneur, c'est un moyen pour la France, main dans la main avec la Côte d'Ivoire, de rappeler l'importance de la langue française, mais aussi de sa circulation et de son apprentissage qui passent par la lecture", a-t-elle fait savoir.

Etaient également présents à l'ouverture de cette cérémonie, la ministre Kandia Camara, en charge du Education, et Danho Paulin, ministre des Sports, qui a traduit la solidarité gouvernementale, representait le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandaman Maurice. Trois (3) personnalités du monde de la culture ivoirienne dont la journaliste Brigitte Guirathé, le commissaire général N'Dakpri et Marie Laure N'Goran de l'ambassade des USA, ont été distinguées dans l'ordre du mérite culturel ivoirien.

Remise de prix littéraires et d’édition, des expositions, des dédicaces ainsi qu’une activité de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, sont au menu de ce salon dont la clôture est prévue pour le dimanche 18 mai 2019.