Côte d'Ivoire : Les étudiants porteurs d'un message à Mabri Toikeusse

Les crédits alloués aux étudiants boursiers ont connu une hausse significative. Le gouvernement ivoirien a opté pour une rallonge budgétaire. Le budget est passé de 7,45 milliards de francs CFA en 2015 à 116,4 milliards en 2018. Réunis au sein de la Plateforme des étudiants boursiers, les bénéficiaires de cette manne financière ont échangé avec leur ministre de tutelle le jeudi 16 mai 2019.

Les étudiants expriment leur gratitude à l'Etat

La Plateforme des étudiants boursiers a eu une rencontre ce jeudi 16 mai 2019 avec le ministre de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabri Toikeusse. Les échanges ont eu pour cadre le cabinet du ministre. Les hôtes du ministre, avec à leur tête Attobra Franck, ont tenu à exprimer leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes pour la rallonge budgétaire dont ils ont bénéficié.

"La bourse nous permet de surmonter les difficiles conditions de vie et d' études. Je demande à nos camarades qui n' en bénéficient pas encore d'être patients et à ceux qui l' ont de l'utiliser de manière positive", a recommandé leur porte-parole.

Pour sa part, Albert Mabri Toikeusse a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de favoriser de meilleures conditions d' études aux étudiants. "Nous aurions voulu faire davantage. Mais c' est un geste que fait l' Etat. C' est une invitation à donner le meilleur de vous-mêmes parce qu' il est inadmissible que les résultats des boursiers ne soient pas bons", a avancé le ministre de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le ministre a notifié que le "gouvernement a augmenté de plus de 120 % les crédits alloués aux étudiants boursiers" non sans confier son engagement à encourager les plus méritants. En Côte d'Ivoire, sur un total de 210 000 étudiants, 37 800, soit 18 %, bénéficient de la bourse. Avec cette rallonge budgétaire, le nombre de boursiers a connu une augmentation de 44,72 %.