Côte d'Ivoire - Filiation : Vidéo de notre Micro-Trottoir

Projet de loi sur la Filiation : Découvrez les réactions des citoyens

Le projet de loi sur la filiation récemment introduite par le gouvernement ivoirien fait débat dans toute la Côte d'Ivoire. La femme ivoirienne se sent écrasée par ce projet de loi qui lui enlève son droit de véto sur la reconnaissance par son époux de son fils adultérin. Afrique-sur7 a promené son micro pour recueillir les avis. Le moins qu'on puisse dire, c’est que ce le projet de loi sur la filiation est loin de faire l’unanimité puisqu’il prévoit que l’homme doit juste prévenir son épouse via les services d’un huissier avant de procéder à la reconnaissance de son fils. Plus besoin donc de l’autorisation de la femme alors que cet enfant pourrait postuler au partage de l’héritage familial en cas de décès du père. Le gouvernement motive son projet de loi par son envie de protéger l’enfant.