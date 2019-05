RDC : Samuel Eto’o et Ahmad Ahmad reçus par le président Tshisekedi

L’ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto’o, et le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, ont été reçus samedi par le président congolais à Kinshasa.

Samuel Eto’o a rencontré le nouveau président de la RDC.

Samedi, le président de la République démocratique du Congo a reçu de visiteurs de marque à la Cité de l’Union africaine à Kinshasa.a reçu, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et le footballeur camerounais. Les deux hôtes du chef de l’Etat congolais étaient accompagnés de Constant Omari, le président de la fédération locale de football, vice-président de la CAF.Cependant, rien d’officiel n’a fuité quant à l’objet de cette visite. Le président de l’instance faitière du football africain s’est contenté d’indiquer que sa venue à Kinshsa est « privée ». « Nous sommes venus à Kinshasa pour une visite strictement privée. Je peux dire familiale. Je remercie le chef de l’Etat d’avoir accepté de nous recevoir. C’est une obligation protocolaire, je suis responsable d’une grande institution continentale. Quand je viens dans un pays, il faut que je marque un respect, une civilité au chef de l’Etat du pays », a-t-il déclaré à la presse locale.Pas plus chez, Samuel Eto’o qui pour sa part se sent à l’aise partout en Afrique. « Kinshasa, c’est chez moi. Je dis toujours qu’avant d’être Camerounais, je suis Africain. En plus en ayant des aînés comme le président Constant Omari, c’est toujours un plaisir de revenir chez nous. Je dis encore grand merci à son Excellence Monsieur le Président pour son temps », a dit l’ancien capitaine des Lions indomptables.