Côte d'Ivoire : Attécoubé, la révolte des populations contre les microbes

La population d' Attécoubé s'est réveillée en sursaut, ce lundi 20 mai, avec des manifestations au sein de la commune. Des populations sont descendues dans la rue pour crier leur ras-le-bol contre les fréquentes agressions des microbes, mais elles ont été gazées par la police.

Attécoubé, le ras-le-bol des populations contre les microbes

Alors que le gouvernement ivoirien évoque une amélioration de l'indice de sécurité, les agressions et autres attaques à main armée se multiplient à travers la Côte d'Ivoire. La commune d' Attecoubé est en effet réputée pour être un nid d'enfants en conflit avec la loi, communément appelés microbes. Il ne se passe pas de jour sans qu'un habitant de la cité dirigée par le Maire Danho Paulin Claude, par ailleurs ministre des Sports, ne se plaigne des agissements de ces jeunes délinquants.

Excédées par toutes ces agressions, et face au mutisme des forces de l'ordre, les populations d' Attécoubé ont pris d'assaut les rues de la commune, ce lundi matin. "Très le tôt matin, quand nous allons à la prière pour entamer le jeûne, c'est là que ces voyous en nombre, s'amassent pour nous agresser près des mosquées", raconte une victime de ces microbes. La police s'est donc interposée en dispersant les manifestants à coup de gaz lacrymogène.

Les manifestants ont par la suite regagné leur domicile, non sans menacer d'employer des méthodes beaucoup plus radicales si leur cri de coeur n'est pas entendu par les autorités municipales et sécuritaires.