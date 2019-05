Congo : Moïse Katumbi de retour après 3 ans d'exil

Moïse Katumbi est de retour au Congo trois ans après avoir quitté le pays. Le leader d' Ensemble pour le changement a foulé le sol congolais ce lundi 20 mai 2019. Son avion a atterri à 11 heures 44 (heure locale) à l' aéroport international de la Loano.

Moïse Katumbi, trois ans après

Moïse Katumbi a regagné le Congo en provenance de l' Afrique du Sud. L' homme politique congolais, tout de blanc vêtu, a été accueilli à l' aéroport par une foule de sympathisants venus apporter le soutien à leur mentor. Il était accompagné d' Olivier Kamitatu et François Kalombo, deux personnalités qui ont toujours manifesté leur fidélité à Moïse Katumbi.

C' est le lundi 6 mai 2019 que Moïse Katumbi a personnellement annoncé son retour au Congo suite à une interview accordée à RFI et France 24. "Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec les miens, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Je rentre pour que la population soit éveillée et qu'on ne touche pas à la Constitution", avait-il confié.

L' ex-opposant de Joseph Kabila, a sa descente d'avion, n' a pas manqué d' envoyer une pique à ses adversaires politiques. "La vérité, c'est comme l' huile que l' on veut noyer, mais qui finit toujours par triompher", a déclaré Moïse Katumbi. À l' arrivée du mentor d'Ensemble pour le changement, ses partisans ont montré une véritable scène de liesse.

En 2015, en pleine démêlée judiciaire, il quitte le Congo et entame une période d' exil. Un an plus tard, dans l' affaire immobilière qui l' opposait à Alexandre Stoupis, l' ancien gouverneur du Katanga (février 2007 à septembre 2015) est condamné par contumace à trois ans de prison.

Mais, le mercredi 17 avril 2019, la Cour de cassation congolaise a annulé le jugement RP 7652 rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, suite à une audience publique.