People : Le photographe d'Arafat dj tabassé par les kiff no beat?

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d'Ivoire

Le clash entre entre Arafat dj et les Kiff no beat bat son plein et vient de connaître un nouvel épisode.

Le photographe d'Arafat dj tabassé par les Kiff no beat?

La guerre entre Arafat dj et les Kiff no beat est très loin d'être terminée. Après que le Daishihan et Elow'n se sont lancés des piques et ont fait des révélations assez troublantes sur leurs différentes épouses, une autre vidéo a été diffusée sur le web dans laquelle le jeune photographe d'Arafat dj dit avoir été tabassé par les quatres éléments des Kiff no beat. '' Vous n'avez pas honte, vous étiez quatre contre une seule personne, mais je vous préviens que ça ne se terminera pas comme ça, on va régler cette affaire que çe soit à la Police ou dans la rue'', a menacé le poulain d'Arafat dj.

Suite à cette information qui s'est repandue comme une trainée de poudre sur la toile, les Kiff no beat ont rapidement fait un post sur leur page facebook pour apporter un démenti à ces accusations. ''Ça veut maintenant nous inventer les delits. La vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Nous n’avons fait de bagarre avec personne. Nous sommes en studio pour un nouveau titre. On espère que vous allez kiffer'', tel est le message publié par les 5 loups du rap-ivoire, qui sortiront un nouveau single le 13 juin prochain.

Quant à Arafat dj, il a exprimé sa déception de voir ''ses ex-bons petits ''agir de la sorte. ''Ils ne sont pas reconnaissants alors que moi j'ai boosté leur carrière musicale avec le morceau ''approchez regarder''. Ils sont venus pleurnicher chez moi pour le featuring et moi je fais tout cela gratuitement. Je ne veux pas rentrer dans les details mais j'ai beaucoup aidé ces petits là. Je sais pas quelle drogue ils fument mais la vie leur fera payer ce qu'ils ont fait'', a declaré le boss de la Yorogang lors d'une émission à vibe radio.