Côte d'Ivoire : 5 nouveaux ambassadeurs auprès d' Alassane Ouattara

Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d' Ivoire. C'était le jeudi 23 mai 2019, à la présidence de la République.

Alassane Ouattara reçoit cinq ambassadeurs

Au cours d' une cérémonie de présentation de lettres de créances, le ched de l' Etat, Alassane Ouattara, a reçu cinq nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d' Ivoire. Leurs Excellences Lee Sang Ryul (République de Corée), Wan Li (République populaire de la Chine), Vitor Paula Da Costa Sereno (République du Portugal), Tran Quoc Thuy (République socialiste du Vietnam), Abdullah Bin Hamad Al Subaiee (Royaume d'Arabie Saoudite) ont remi leurs lettres de créance au président ivoirien.

Face à Alassane Ouattara, les cinq nouveaux ambassadeurs ont pris l' engagement d'œuvrer pour la diversification et le renforcement des liens d' amitié et de coopération entre la Côte d' Ivoire et leurs pays respectifs, apprend-on auprès de la présidence de la République. Au cours de son allocution, SEM Lee Sang Ryul, ambassadeur de la République de Corée, n' a pas manqué de souligner l' avancée du pays d' Alassane Ouattara dans le domaine démocratique et économique.

Pour sa part, Wani Li, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d' Ivoire, vise à s' impliquer dans le renforcement de la dimension stratégique de la coopération entre son pays et la Côte d' Ivoire, sans oublier l' application des engagements pris par les deux Etats, souligne la présidence de la République ivoirienne.

SEM Tran Quoc Thuy s' est réjoui des bonnes relations entre le Vietnam et la Côte d' Ivoire. Le diplomate a promis de soutenir l' Etat ivoirien dans son industrialisation.

Le mardi 21 mai 2019, SEM Amon-Tanoh Marcel, ministre des Affaires étrangères, avait reçu les copies figurées des lettres de quatre amabassadeurs accrédités en Côte d' Ivoire. Il s' agissait de Leurs Excellences Lee Sang Ryul, Wan Li, Victor Paulo Sereno et Tran Quoc Thuy.