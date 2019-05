Couper décaler : Ariel Sheney envoie un message à Bebi Philip

Ariel Sheney a envoyé un message à Bebi Philip qui a été fort apprecié par les internautes.

Ariel Sheney et Bebi Philip ont certainement la même vision. Faire danser les ivoiriens à travers le Couper decaler et non susciter des clashs , des bagarres, des guéguerres à n'en point finir. Mister Bbp qui avait annoncé une hors serie dans les prochains jours, a enfin devoilé un extrait et la date de la sortie de cette production musicale. C'est donc le 29 mai prochain que les mélomanes du Couper decaler pourront écouter entièrement le single de l'arrangeur chanteur intitulé ''mon couper decaler'' dans lequel, il déplore la situation actuelle du couper decaler faite de clashs, de bagarres, d'injures et bien d'autres. En effet, Mister bbp qui estime que la Côte d'Ivoire a connu d'intenses moment de joie avec le Couper decaler, ne comprend pas pourquoi cela a changé et que ceux là mêmes qui devaient mettre la joie dans le coeur des ivoiriens sont aujourd'hui à couteaux tirés.

Des propos que l'ex poulain d'Arafat dj, Ariel Sheney a acquiescé en publiant l'extrait du single de Bébi Philip sur sa page facebook. ''Vraiment trop de choses ont changé. Merci vieux père Bebi Philip''. Tel était le message qui accompagnait le post de l'auteur d'Amina. Cette publication d'Ariel Sheney a été très appréciée par de nombreux internautes, qui selon eux, traduit la maturité de ce jeune artiste de la nouvelle génération du Couper decaler. ''Merci Ariel Sheney, tu es vraiment mature. Doug Saga a dit que le Couper decaler, c' est pour mettre la joie dans le coeur des ivoiriens mais depuis 2009 tout a basculé, et aujourd'hui certains artistes se comportent comme des non ivoiriens qui veulent la chute de tout le monde, mon Dieu vient à notre secours'', a commenté un internaute quand un autre demandait aux faiseurs de couper décaler de se remettre en cause. ''Je pense pour ma part que c'est aux artistes faiseurs de Couper décaler de faire une introspection sur leur musique et l'image qu'ils veulent que les melomanes retiennent d'eux. Il est temps que les artistes de ce milieu mûrissent et prennent conscience de leurs tares. Il est grand temps de travailler pour consolider des renommées mondialement reconnues et non rester dans des bulles de conflits et âneries qui ne mènent à rien''