Dr Anicet Brou fait d’importants dons aux musulmans de Bouaflé

Dr Anicet Brou Joseph, président de l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI), a fait preuve de générosité et de solidarité à l’endroit de la communauté musulmane du département de Bouaflé. Depuis le vendredi 24 mai 2019, le successeur de Me Soro Brahima a initié une série de dons composés de sucre et de riz aux membres de cette communauté en marge du jeûne musulman démarré début mai 2019.

Ramadan 2019 : Dr Anicet Brou solidaire de la communauté musulmane

Au total 4 tonnes de sucres et 2 tonnes de riz ont été distribuées du vendredi 24 mai au lundi 27 mai 2019 aux fidèles musulmans de la région de la Marahoué. L'œuvre est du Dr Anicet Brou, président de l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI) en solidarité à cette communauté qui observe depuis le 06 mai dernier une période de jeûne conformément au 4e pilier de l’Islam (le mois de Ramadan).

Cette caravane de solidarité a démarré le vendredi 24 mai 2019, avec une visite rendue aux chefs de la communauté musulmane de la ville de Bouaflé. Lors de la première journée de cette série de dons, le premier responsable de l’UPCI, formation politique membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a après la rupture du jeûne, offert une demie tonne de sucre aux chefs de la communauté. Une visite sera également rendue, le même jour aux transporteurs de la ville. À cette étape, le Dr Brou et sa délégation feront don d’une demie tonne de riz, destinée à soutenir les fidèles musulmans dans cette période de pénitence.

Le lendemain 25 avril 2019, la caravane de solidarité marquera une escale des plus remarquée respectivement à la grande mosquée de la ville et dans le village de Garango. Au nom du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce sont une tonne de riz et une autre de sucre qui seront offertes à l’ensemble des musulmans de la ville. Pareil pour Garango, où Dr Anicet Brou et sa délégation ont également fait parler leur cœur. Du riz et du sucre leur seront également offerts. Interrogé sur les réelles motivations de cet élan de solidarité, le généreux donateur expliquera que c'était un devoir pour lui, fils de la région d’être auprès de ses parents en cette période de pénitence. « C’est un moment de pénitence de grande spiritualité pour nos parents musulmans et il était important comme nous en avons pris l’habitude d’être aux côtés de nos parents musulmans afin de les soutenir », a confié le Docteur en Communication.

Cette série de dons, initiée par Dr Brou a pris fin, dans l’après midi du lundi 27 mai 2019, aux côtés des responsables des structures du RHDP de Bouaflé, formation politique dont il est membre du bureau politique, où une demie tonne de sucre leur ont été offerts, avant les étapes dela radio Marahoué, du mouvement j'aime le RHDP et le village de Tenkodogo-Koupela. Notons que ces dons ont été hautement salués par les bénéficiaires à chaque étape de la caravane initiée par le président de l’UPCI.