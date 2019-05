CAN 2019 : Éléphants: Gervinho absent, des Ivoiriens en colère

L'absence de l'attaquant ivoirien de Parme, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho dans la liste des éléphants pré-sélectionnés pour défendre les couleurs ivoiriennes à la Coupe d'Afrique des nations de football 2019 en Egypte suscite la colère des amoureux du ballon rond.

Eléphant de Côte d'Ivoire: La non-sélection de Gervinho suscite la colère des Ivoiriens

L'absence de Gervinho sur la liste des présélectionnés ivoiriens pour les échéances de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019), rendue publique ce mercredi 29 mai 2019 suscite la colère de bon nombre d'Ivoiriens.Ces ivoiriens mécontents s'expliquent mal l'absence de l'attaquant du club Italien Parme, dans la liste des ivoiriens pré-convoqués pour cette 32e édition du plus grand rendez-vous du football africain.

L'ex-attaquant des Club de Lille, de l'As Roma, d'Arsenal selon des observateurs avérés du football, aura pourtant réalisé une saison tonitruante avec son club en première division italienne au cours de la saison 2018-2019. Pourtant des joueurs comme Willy Bolly de St Trond en Belgique ou même Wilfried Bony, exilé dans le golf, lui ont été préférés. "Moi j'ai envie de lui demander sur quels critères s'est-il basé (coach Kamara) pour faire sa sélection", s'exclame un internaute sur les réseaux sociaux. ''Du n'importe quoi cette liste", juge un autre internaute.

Cette non sélection de Gervinho pour la CAN 2019, le coach Ibrahim Kamara le justifie par le fait d'avoir une pléiade de joueurs aussi performants que lui évoluant dans le même registre.« Je n’ai pas sélectionné Gervinho parce que j’ai plusieurs joueurs dans le même profil que lui et qui sont tout aussi performants. Je ne vais pas empiler des joueurs qui évoluent dans le même registre, j’ai besoin d’une équipe équilibrée. J’assume mes choix et je rendrai compte aux ivoiriens », a-t-il fait savoir.

Pendant ce temps, le vin est déjà et les phases finales de la CAN approchent à grands pas. "On dit sélectionneur national car son rôle est de sélectionner donc, de choisir. Lui seul définit les critères de ses choix. Il en assume les résultats. Le vin est tiré. Le commando est connu. Allez les Éléphants !!!!", a lancé un autre internaute.

La Côte d'Ivoire est logée dans la poule D en compagnie du Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie. L'ouverture de la Can Egyptienne est prévue pour le 21 juin prochain.