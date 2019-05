CAN 2019 : Grosse frayeur pour le Camerounais Vincent Aboubakar

Convoqué par le sélectionneur des Lions indomptables Carence Seedorf, Vincent Aboubakar était bien parti pour figurer la liste finale des 23 retenus pour la CAN en Egypte. Seulement, l’attaquant camerounais s’est de nouveau blessé mercredi lors d’une séance d’entrainement.

Vers une absence de Vincent Aboubakar à la CAN 2019 ?

Voilà une nouvelle dont les supporters des Lions indomptables voudraient se passer à quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des nations de football. La défense du titre continental conquis il y a deux ans pourrait être entravée. En effet, la participation depeut être compromise à la prochaine CAN.Mercredi, le site portugais ojogo.pt est revenu sur l'absence de l’avant-centre delors de la finale de la Coupe du Portugal perdue par son club samedi. Le média annonce que Vincent Aboubakar souffre d’une « lésion musculaire à la cuisse gauche ». L'attaquant camerounais l'a contractée quelques jours avant ce match lors d'une séance d'entrainement. Pour le moment, la durée de son indisponibilité reste encore inconnue.L’attaquant camerounais du FC Porto revient pourtant d’une grave blessure . Celle-ci l’a éloigné des terrains depuis septembre 2018. Il avait fait son retour sur les pelouses en début mai. Cette nouvelle blessure tombe au mauvais moment. Surtout que les Lions dedoivent débuter leur préparation pour la CAN le 4 juin prochain à Madrid. L’absence de Vincent Aboubakar serait un handicap pour le Cameroun, d’autant plus que l’ancien sociétaire de Cotonsport de Garoua avait inscrit le but de la victoire en finale lors du sacre au Gabon.