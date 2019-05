Côte d’Ivoire: Ouattara divise Ahoussou et Duncan, duel à l'horizon

Ahoussou Jeannot et le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, se préparent à deux grands rassemblements pour ce dimanche 02 juin 2019 dans leurs localités différentes.

Duel à distance Ahoussou Jeannot-Kablan Duncan

Le président du sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, prépare, comme annoncé lors de son adhésion au RHDP, son premier meeting dans son village de Didiévi ce dimanche 02 juin 2019. «Je rejoins la famille des Houphouëtistes. Je vais le dire chez mes parents à Didiévi le 02 juin », avait-il déclaré, courant mai, en marge d’un séminaire de renforcement des capacités des sénateurs à Abidjan. Parallèlement à Ahoussou Jeannot, le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, organise dans son fief de Grand-Bassam, un autre rassemblement pour rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Un duel à distance quand on sait que ces deux hommes font partie des cadres significatifs du PDCI qui ont rejoint le parti créé par Alassane Ouattara, le RHDP.

De plus en plus, les doutes sur la candidature de l’actuel chef de l’Etat à la présidentielle de 2020 se dissipent. Dans sa parution de cette semaine, la lettre du continent revelait que le président Ouattara pense de plus en plus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour lui succéder à la fin de son mandat présidentiel. Quand on se rappelle les raisons qui ont conduit la plupart des cadres du PDCI à rejoindre le RHDP, notamment Ahoussou Jeannot dont des sources ont récemment révélé à afrique-sur7 que le président du sénat a essayé de négocier en vain le dauphinat du Président Henri Konan Bédié au PDCI. Une des raisons pour lesquelles il s’est tardivement décidé à claquer la porte au parti fondé par Félix Houphouet-Boigny.

« Il (Ahoussou) attendait que Bédié l'appelle à Daoukro pour lui faire une proposition relativement à sa candidature. Sauf que, jusque là, il ne voit rien venir. Il fait ensuite courir la rumeur sur le ticket Ahoussou-Gon pour 2020. Au PDCI-RDA, on observe beaucoup plus qu'on parle. Même le départ de Charles Diby, il y a énormément contribué», indiquait notre source. Les deux meetings qui auront lieu ce week-end, même s’ils ont pour but pour les principaux organisateurs de réaffirmer leur soutien au RHDP, constitueront une occasion pour chaque camp, de démonter sa force de mobilisation auprès de ses parents. Ahoussou et Duncan sont certes désormais au RHDP mais leur appétit pour le pouvoir n’a pas pour autant tari.

Si, du côté du vice-président de la République, on semble laisser les choses arriver d’elles mêmes, du côté de Jeannot Ahoussou-Kouadio, après avoir été Ministre, Premier ministre et aujourd’hui président du sénat, nul ne peut dire que la présidence de la République n’intéresse pas le natif de Didiévi. Ahoussou est bel et bien intéressé par le fauteuil présidentiel. Et il est évident que la forte présence de Duncan au sein du RHDP constitue une source d’inquiétude pour la suite de ses ambitions. D’où ce combat à distance qui se tiendra ce dimanche 02 juin à Didiévi et à Bassam entre les deux hommes.