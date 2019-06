Côte d'Ivoire : Tonton Bouba déçu de Safarel Obiang

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'un des meilleurs animateurs de sa génération, Tonton Bouba, s'est dit déçu de l'une des étoiles montantes du Couper decaler, Safarel Obiang, à qui il reproche de n'avoir pas été reconnaissant.

Tonton Bouba peiné par l'attidude de Safarel Obiang

Aboubakar Touré plus connu sous le pseudonyme de « Tonton Bouba » a été durant de nombreuses années, l'un piliers de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), avec les emissions Ahouaney et Wozo Vacances, qui étaient très appréciées par les enfants. Il a donc contribué à l'éclosion de plusieurs artistes ivoiriens qui selon ses propos, n'ont pas été reconnaissants dont le Safking Safarel Obiang. Invité à radio nostalgie ce samedi , Il a deploré la somme faramineuse que l'auteur du tchin tchin, qui autrefois faisait la courbette à ses pieds, a réclamée pour pouvoir participer à un événement qu'il organisait. « Safarel Obiang prenait mon sac grâce à Mohamed Kanté de RTI2, il y a trois ans, pour faire mes arbres de Noël. L’année dernière, je l’ai appelé pour un arbre de Noël, il m’a demandé 900.000 francs pour dix minutes », a affirmé Tonton Bouba qui a soutenu avoir été peiné par ce geste de Safarel. Par ailleurs, le génie de l’animation a également révélé que la plupart des artistes qu'il a révélés lui ont aujourdui tourné le dos. « A part Adama Dahico qui pense à moi une fois par an, j’ai été oublié ».a-t-il affirmé.

Pour rappel , Tonton Bouba, après 25 ans de bons et loyaux services à la RTI, a été touché par le licenciement de plus de 300 agents de la RTI en 2012. Un licenciement assez supprenant que le meilleur ami des enfants n'a jamais compris. ''Les cas de figure qui avaient été avancés par rapport au licenciement, ne me concernaient pas. On parlait de licenciement économique. Ils ont dit que ceux qui étaient à deux ans de la retraite pouvaient partir, ce n'était pas mon cas. Ils ont parlé des grands malades, je ne suis pas non plus concerné. Ils ont parlé de ceux qui ne fournissaient pas d'effort. Je n'étais pas dans ce cas là. J'ai donc été surpris par le licenciement. J'ai été primé meilleur animateur de la RTI durant dix ans. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai été licencié jusqu'à ce jour et je cherche plus à savoir pourquoi. Ce sont donc les responsables de la télé qui peuvent donner les raisons de mon licenciement'', révélait Tonton Bouba à ivoir TV.net.