Assi Fulgence s’en va, Allah Saint Clair prend la tête de la FESCI

Allah Saint Clair a été élu nouveau secrétaire général de la FESCI (Fédération des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire), samedi 01 juin 2019 dans l’enceinte de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody.

Allah Saint Clair prend la tête de la FESCI

La FESCI est en pleine mutation. Allah Saint Clair dit “National Makelélé” a été élu samedi pour un mandat de deux ans tout nouveau secrétaire général de la FESCI après un consensus. Le successeur de Fulgence Assi a aussitôt reçu la bénédiction de ses prédécesseurs, notamment de l’Union des anciens de la FESCI. « Les gens attendaient qu'il y ait un petit truc pour dire que vous êtes des voyous. Le consensus est le processus le plus démocratique qui soit », s’est réjoui Eugène Djué.

Pour sa part, Dr Ahipeaud Martial, Président de l’UNA-FESCI, a adressé ses vifs remerciements au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Albert Mabri Toikeuse. « Je remercie le ministre ainsi que toutes les délégations nationales et surtout étrangères. Ce congrès vous a prouvé ce qu'est la FESCI. Une organisation dynamique et efficace", dira-t-il. Placé sous le thème : "Quelle FESCI pour un système éducatif excellent ?", le 10ème congrès de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) qui s’est ouvert ce vendredi, sous le signe de la responsabilité et de la maturité, s’achève ainsi de la plus belle façon.

« Je serai là et je ferai tout pour que vous travaillez dans les meilleurs conditions », a indiqué Mabri Toikeusse. Pour rappel, trois candidats étaient en lice pour succéder à Assi Fulgence. Il s’agit du secrétaire général adjoint 1 sortant, Allah Saint Clair dit “National Makelélé”, du secrétaire général adjoint 2 sortant, Jean Yves Gnahoré Bougnon alias “National Commissaire”, et du secrétaire à l’organisation du bureau national exécutif sortant, Toukpo Marcel Gilles. Allah Saint Clair est le 11è secrétaire général de la FESCI.