Maroc : Marouane Chamakh se tourne vers une carrière d’entraineur

L’attaquant marocain Marouane Chamakh a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière d’entraineur dimanche. Le joueur de 35 ans était sans club depuis près de trois ans.

Marouane Chamakh compte rester dans le monde du football.

Sans club depuis son départ de Cardiff (Premier League anglaise) en 2016,a décidé de raccrocher ses crampons. L’attaquant marocain a fait cette annonce dimanche alors qu’il était invité sur la chaîne de télévision.« Ça fait deux ans que je suis vraiment coupé du football. C’était voulu. Je voulais me rapprocher de ma famille. Aujourd’hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football », a-t-il déclaré sur le plateau de l’émission L’Expresso. Passionné de football, le joueur de 35 ans compte rester proche des pelouses soit comme coach ou consultant.« Je n’envisageais pas de revenir dans le football, que ce soit comme consultant ou entraîneur, mais je sens que c’est quelque chose qui me manque. Je vais essayer de passer mes diplômes. Je vais faire les choses petit à petit et sérieusement », a expliqué Marouane Chamakh.L’ancien international marocain (62 sélections/17 buts) a connu une aventure peu concluante en Angleterre. Il a joué à Arsenal (2010-2013), West Ham (2013), Crystal Palace (2013-2016) et Cardiff City(2016). Le natif de Tonneins s’est fait connaître chez les Girondins de Bordeaux (301 matches/74 buts). Il y a notamment remporté la Ligue 1 en 2009. En sélection, Chamakh a été finaliste de la Coupe d'Afrique des nations en 2004. Il a disputé quatre CAN avec les Lions de l'Atlas (2004, 2006, 2008 et 2012).