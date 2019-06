Safarel Obiang répond à Tonton Bouba: '' Tu es méchant''

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Après avoir été traité d'ingrat par l'ex-animateur de la RTI, Tonton Bouba, le Safking Safarel Obiang a tenu à clarifier les choses.

Safarel Obiang "Pour seulement 900 000 FCFA, si ça doit devenir un drame, je suis désolé"

Lors de son passge sur les antennes de Radio Nostalgie, samedi dernier, Touré Aboubakar dit Tonton Bouba, l' ancien animateur des émissions à succès Wozo Vacances et Ahouaney, avait affirmé que Safarel Obiang, l'un des artistes en vogue de la nouvelle génération du Couper-Décaler, n'a pas été reconnaissant pour tous les services qu'il lui a rendus, car l'auteur du Tchintchin, qui autrefois lui faisait la courbette, a exigé la somme de 900 000 FCFA pour participer à un arbre de Noël qu'il organisait.

Des propos qui ont bien entendus enflammé la toile et la réaction de Safarel Obiang ne s'est pas fait attendre. Dans une vidéo diffusée dans la soirée de ce dimanche sur les réseaux sociaux, l'auteur des tubes à succès, ''Goumouli'', ''Manger-chier'', "'Abougo'', a tenu à clarifier les choses.

Il a dans un premier temps reconnu que Tonton Bouba est un père pour lui, qu'il ne pouvait se permettre de lui répondre comme si c'était son ami. Il a ensuite reconnu avoir effectivement porter le sac de Tonton Bouba et ne voit aucun mal à cela, dans la mésure où il le considère comme son grand père. Safarel Obiang a cependant ajouté que ce n'était pas une raison valable pour qu'il fasse des prestations gratuites, et s'est dit surpris d'être traité d'ingrat pour une somme de 900 000 FCFA.

'' Pour seulement 900 000 FCFA, si ça doit devenir un drame, moi je suis désolé hein, qu'il parte demander à mes pères Hamed Bakayoko et Adama Bictogo lorsqu'ils m'ont demandé de venir prester au congrès devant ma maman Dominique Ouattara et le président de la République, mais j'ai pris près de 15 à 20 millions de FCFA. Mais c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas me demander de faire une prestation gratuite, mais ils savent que je vis de cela'', a déclaré Safarel Obiang, avant d'indiquer qu'il continue certes de faire des prestations gratuites, prenant pour temoin le talentueux animateur Didier Bleou, mais cela ne peut continuer indéfiniment.

'' Aujourd'hui Safarel est père d'un enfant, Safarel a plusieurs danseurs et chorégraphes, Safarel a un staff, mais je les paie comment si je dois continuer à faire des prestations gratuites. L'artiste doit vivre de son art, ici on ne vend pas de CD. Si on doit faire des prestations gratuites, on va réaliser comment ? Après, c'est vous les mêmes-là qui allez dire qu'il n'a pas construit'', a martelé le Safking, avant d'ajouter : '' Si chaque jour on fait des prestations gratuites pour toi et qu'on te demande un jour de donner quelque chose, on n'appelle pas ça de l'ingratitude, au contraire c'est toi qui est méchant parce que tu ne veux pas que l'enfant avance. Mais comme c'est un papa, je ne veux pas lui manquer de respect, longue vie à lui. ''