FIFF Cotonou 2026 officiellement lancé

Le top départ de l’édition 2026 du Festival International des Films de Femmes (FIFF 2026) a été donné ce mardi 3 février 2026 au Majestic Cinema de Cotonou. Cette cérémonie officielle qui lance les nombreuses activités inscrites au programme a été marquée par la projection de Douwé, un film qui a conquis les émotions de tous les spectateurs.

FIFF Cotonou 2026 : la créativité féminine célébrée au grand écran

C’est parti pour la 4e édition du FIFF Cotonou. Devant un parterre de grands noms du cinéma africain, l’édition de 2026 a été lancée. Dans son discours d’ouverture, l’initiatrice, Cornelia Glele, est revenue sur le thème choisi cette année. Intitulé : « Femmes, libérez votre créativité », le thème invite les femmes à sortir du mutisme et à transformer leurs blessures, rêves et combats en réussite.

Elle a été soutenue dans sa logique par la Coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Bénin. Aminata Sar évoque l’exemple des jeunes filles formées dans le cadre du FIFF 2026. « Elles ont osé se mettre derrière la caméra, se confronter à la technique, au doute, au regard des autres, et aujourd’hui, leur film arrive sur grand écran. »

À travers ces images, elles libèrent leur parole, leur créativité, leurs défis et leurs rêves. Elles nous montrent que les métiers du cinéma, de la création, de la production audiovisuelle ne sont pas réservés aux hommes ni à quelques privilégiés. Ce sont aussi des chemins possibles pour les filles, pour construire une vie professionnelle, une indépendance économique, une place légitime dans l’espace public.

Dans la même logique, Aïssa Maïga, marraine de l’évènement, exprime sa satisfaction de voir des femmes briller dans le cinéma malgré les péripéties. Elle a indiqué que dans ce monde de l’image et du son, les femmes sont moins soutenues alors que les hommes se taillent la part du lion.

Douwé pour lancer les festivités

Les participants ont eu droit à la projection du film Douwé. Entre émotion et questionnements, l’assistance a compris combien le cinéma peut véhiculer des messages forts. Douwé raconte l’histoire d’une élève dont le rêve ardent est de devenir infirmière pour la fierté de sa famille et du village entier. Mais très vite, son propre père va se dresser sur son chemin. Il contraint Douwé aux travaux champêtres et s’oppose catégoriquement à sa décision de continuer l’école. Le film est réalisé par de jeunes filles passionnées de cinéma. Elles ont été sélectionnées parmi des centaines de candidates et formées.