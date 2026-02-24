Sexuellement, Michael Jackson n’a jamais agressé personne, selon Deepak Chopra

La vie de Michael Jackson n’a jamais été un long fleuve tranquille. Accusé à de multiples reprises d’agressions sexuelles sur mineurs, l’artiste le plus titré de tous les temps n’a jamais agressé personne, selon Deepak Chopra.

Michael Jackson, Deepak Chopra explique tous les mensonges sur l’artiste

Danseur-chorégraphe, auteur-compositeur-interprète et même acteur américain, Michael Jackson a longtemps été au cœur de la controverse. L’ancienne star de la pop, décédée le 25 juin 2009, a longtemps souffert d’accusations infondées. Il aurait agressé sexuellement des mineurs qu’il aimait côtoyer.

Pour Deepak Chopra, penseur et médecin indo-américain, spécialisé en spiritualité et en médecine alternative, proche de Michael Jackson, toutes les accusations portées contre ce dernier étaient infondées. Lors de son passage sur le média français Clique – Canal+, il a expliqué que le Roi de la Pop music ne pouvait simplement pas faire ces choses-là car “il était asexuel”.

Selon Deepak Chopra, ancien assistant de Maharishi Mahesh Yogi, Michael Jackson n’a jamais éprouvé de désir sexuel pour la simple raison qu’il en était incapable, du fait d’une malformation génétique. “Il avait une voix d’un enfant, d’un adolescent. Il n’avait jamais vraiment atteint sa puberté biologiquement. Voilà, il y avait des raisons”.

À la question “un peu comme un enfant ou un castré” du journaliste de Canal+, Deepak Chopra répond “oui” avant d’ajouter “Michael Jackson était un des hommes les plus extraordinaires, un des plus beaux humains de la planète, un être très spirituel. Lorsqu’il dansait, c’était de la méditation. Lorsqu’il chantait, c’était de la méditation. C’était le meilleur exemple de ce qu’on appelle la transcendance”, ce qui explique que toutes ses chansons soient devenues des titres interplanétaires.

Le roi de la pop avait une dernière chanson sur l’environnement

Chopra affirme aussi que 48 heures avant sa mort, le compositeur de “We Are the World” lui avait téléphoné pour lui annoncer qu’il a enregistré une chanson “qui montre comment on peut protéger l’environnement et inverser le réchauffement climatique. J’ai cette chanson, je peux te l’envoyer.”

L’indo-américain est persuadé que Michael Jackson a “malheureusement été tué par des médecins conventionnels, qui d’ailleurs sont allés en prison par la suite”.

À différents moments de sa vie, Michael a été accusé d’attouchements sur mineurs. Pour éviter des procès, il a plusieurs fois procédé par des arrangements en versant plusieurs millions de dollars à des familles qui portaient ces accusations.

Aux États-Unis, dans la communauté noire, il est répandu que “The King of Pop” était durant longtemps dans le viseur du système, qui voulait à tous les coups le broyer. En versant de fortes sommes d’argent, on peut dire qu’il a régulièrement acheté sa paix en évitant la prison ferme.