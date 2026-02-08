FIFF Cotonou 2026 : l’Américano-Nigériane Abbesi Akhamie remporte l’Amazone d’or

Clap de fin pour la quatrième édition du Festival international des films de femmes de Cotonou (FIFF Cotonou). Après 5 jours d’activités intenses, le festival a livré son verdict. On connaît désormais les lauréats des cinq prix convoités. Selon le classement du jury, c’est l’Américano-nigériane Abbesi Akhamie qui part avec le prestigieux prix de l’Amazone d’or. Comme à la cérémonie d’ouverture, la soirée de clôture du FIFF 2026 a réuni de hautes personnalités et des amoureux du cinéma.

À l’occasion d’une soirée vive en émotions tenue à la place de l’Amazone, le jury du FIFF Cotonou a dévoilé la liste des gagnantes de la quatrième édition. Ainsi, la liste des lauréates se présente comme suit :

Prix Amazone d’or : « The Incredible Sensational Fiancée of Seyi Ajayi » de Abbesi Akhamie (Nigeria)

Prix Amazone du jury : « Why The Cattle Wait » de Phumi Morare (Afrique du Sud)

Prix Amazone du Documentaire : « Les Chaînes du deuil » de Dorcas Ganmagba (Bénin)

Amazone du scénario : Float, Lydia Matata (Kenya)

Amazone de la meilleure interprétation : Dissa Assita dans « MIA » de la réalisatrice Traoré Hana Halia Lebo (Burkina Faso).

L’édition 2026 duFestival international des films de femmes de Cotonou ferme définitivement ses portes. Tous les regards sont désormais tournés vers Cornelia Glele et toute son équipe pour la prochaine édition. Pour rappel, la quatrième édition du FIFF Cotonou a été placée sous le thème : « Femmes, libérez votre créativité ». Pour Eva Guehi, présidente du jury, les lauréates « incarnent une nouvelle génération audacieuse, une génération qui s’affirme pleinement et qui trouve, à travers le FIFF, une véritable tribune pour faire entendre sa voix ».

Qui est Abbesi Akhamie, la lauréate de l’Amazone d’or 2026 ?

Abbesi Akhamie succède à la réalisatrice nigérienne Amina Abdoulaye Mamani qui a remporté l’Amazone d’or lors de la troisième édition. La gagnante de l’édition 2026 a présenté un film qui décrit une scène de vengeance préparée et mise en œuvre par une femme qui a découvert que son homme la trompait avec une autre. Le film a séduit les membres du jury qui ont reconnu sa pertinence et le professionnalisme dont la réalisatrice a fait montre.

La lauréate de l'Amazone d'or de la quatrième édition est créditée d'un parcours remarquable. Cinéaste et éducatrice américano-nigériane, elle est titulaire d'une maîtrise en cinéma à l'Université de New York. Abbesi Akhamie s'est vite fait un chemin dans la pratique du cinéma avec plusieurs titres à son actif.

Son premier court métrage Still Water Runs Deep a été présenté au Festival international du film de Toronto et récompensé à l’Aspen ShortsFest. Son second film, The Couple Next Door, est disponible dans la collection Criterion. Elle développe actuellement plusieurs projets, dont le long métrage rétro-futuriste africain Les incroyables fiancées de Seyi Ajayi. Son travail est soutenu par des institutions prestigieuses telles que le Chanel Writer’s Network, la Fondation Princesse Grace et Berlinale Talents. Parallèlement, elle transmet son savoir en accompagnant de jeunes cinéastes émergents à Lagos et à Cotonou.