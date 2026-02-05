Fatima Koné, miss Côte d’ivoire 2025, vicitme d’Olivia Yacé

La pauvre Fatima Koné, miss Côte d’ivoire 2025, n’aura pas été la reine de beauté qu’elle espérait, la faute à l’aura toujours plus forte d’Olivia Yacé, miss 2021. Une miss n’est désignée que pour être valorisée, célébrée, magnifiée, avec des projecteurs bien braqués sur elle. Ce n’est qu’ainsi qu’elle joue pleinement le rôle d’ambassadrice de beauté de son pays. En effet, elle est supposée être la plus belle fille de Côte d’Ivoire le temps de son mandat. Il en est ainsi partout dans le monde où le concours Miss est organisé dans le respect des critères de beauté. En côte d Ivoire, cela a toujours été le cas jusqu’en 2025. Or, en 2025, les choses ont pris une tournure assez gênante.

Fatima Koné, la miss Côte d’ivoire 2025 de nom

En effet cette année, ce n’est pas la Miss en exercice, Fatima Koné, qui a représenté le pays à l’international (le concours Miss Univers en Thaïlande), mais la Miss 2021, Olivia Yacé, au motif qu’elle avait plus d’arguments à faire valoir à ce concours que l’autre. Certes, après avoir été élue Miss Côte d’ivoire en Septembre 2021, Olivia Yacé a brillamment représenté son pays au concours de Miss monde en mars 2022 aux Etats Unis. Elle y a terminé deuxième dauphine. Elle était à ce moment toujours dans l’exercice de son mandat, qui a pris fin en Juillet 2022, avec l’élection d’une nouvelle miss (Marlène Kouassi Kany, Miss Côte d’Ivoire 2022).

Or la voilà qui est de nouveau choisie pour représenter la Côte d’Ivoire au Concours Miss Univers en Thaïlande en Novembre 2025, au détriment de Fatima Koné, miss Côte d’ivoire 2025. Des questions se posent. Qui est la miss en exercice en 2025 ? Faut-il comprendre que le mandat d’Olivia Yacé va courir tant qu’on la jugera « apte » à remporter des trophées à l’international ? Quelle attention sera alors portée aux Miss qui seront élues entre-temps ?

Nul ne conteste sa grâce et sa beauté, et il ne s’agit pas non plus ici de l’ opposer à la miss 2025, Fatima Koné. Mais le fait est que n’étant pas la miss en exercice, elle n’était pas en droit de représenter le pays en Thaïlande. L’ambassadrice de la beauté du pays est bien la miss élue au cours de l’année. C’est elle qui, en tant que miss en exercice, doit représenter son pays à l’international dans les compétitions qui se déroulent durant son mandat. Et cette disposition n’a pas été respectée en 2025.

La dérangeante omniprésence d’Olivia Yacé

On touche là à quelque chose de profond en Afrique. Contrairement à ce que l’ on pense, il n y a que les constitutions qui ne sont pas respectées. En fait, les textes ne sont pas respectés à tous les niveaux. Les africains sub-sahariens s’affranchissent des textes dès que cela contrecarre leurs objectifs du moment. On prend des raccourcis. On tord le cou aux dispositions en vigueur. C’est quelque chose de profondément ancré chez le Noir, du président de la république à l’homme de la rue. Et les problèmes du continent viennent de là.

Miss Olivia Yacé a brillamment représenté la Côte d’Ivoire en Thaïlande, se classant 4eme dauphine et remportant le titre continental de « Miss univers Afrique et Océanie ». Beaucoup en Côte d’Ivoire comme en Thaïlande la voyait au sommet. De plus, la salle a hurlé sa désapprobation en scandant le nom de la Côte d’Ivoire quand les résultats ont été annoncés. La séquence a fait le buzz. Olivia Yacé a fait la fierté du pays aujourd’hui, tout le monde est content d’elle.

Mais tout cela n’efface pas le fait que le comité miss Côte d’Ivoire a créé un précédent en envoyant à ce concours, non la miss en exercice, mais une miss élue des années en arrière. Désormais une miss qui a fini son mandat pourra représenter le pays à la place de la miss en exercice, si on juge qu’ elle a plus de chances que celle-ci. En d’autres termes, être élue miss Côte d’Ivoire ne garantit plus que vous serez la représentante du pays dans les compétitions internationales. Une miss élue des années avant vous peut être choisie à votre place. Il est fort à parier que toutes les miss présentes en Thaïlande ont été élues en 2025 dans leur pays. Olivia Yace a certainement été la seule Miss élue quatre années en arrière.

Le COMICI en cause

La beauté d’une femme est quelque chose de subjectif. Ce n’est pas parce que les réseaux sociaux ivoiriens se sont déchainés contre Fatima Koné, que ses chances au concours Miss univers 2025 auraient été nulles si elle y avait participé. Lorsque Olivia Yacé fut élue Miss cote d’ivoire en Septembre 2021, on la trouvait certes belle, mais c’était une miss comme toutes les autres. Personne n’a parlé d’une beauté extraordinaire à son sujet. Ensuite, lorsqu’elle a commencé à gravir les échelons au concours miss monde aux Etats Unis en Mars 2022, remportant successivement le titre de Miss World Top Model, le Head-to-Head challenge, le titre de Miss World Multimédia, la place de 1re Dauphine du Prix du Designer, c’est à partir de là qu’on a commencé à voir en elle une fille d’une « extraordinaire beauté ».

Il pouvait en être de même avec Fatima Koné. On ne dit pas qu’elle aurait eu forcément un parcours identique, mais elle méritait d’avoir sa chance à l’international. Elle aurait peut-être fait ressortir certains atouts. Sa lumière se serait certainement révélée au fur et à mesure, comme ce fut le cas d’Olivia Yacé. C’est une injustice de l’avoir élue, et de l’abandonner par la suite. Si les réseaux sociaux ont été cruels avec elle, le comité miss Côte d’ Ivoire lui a porté le coup de grâce. Aujourd’hui, cette fille doit vivre une certaine gêne. Cette consécration comme Miss 2025, en dehors des cadeaux qu’elle a reçus, a tout du cauchemar pour Fatima Koné. Il appartient au comité Miss Côte d’Ivoire de réparer cette situation.