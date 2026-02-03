© Grammy Awards 2026 : La belle sortie de Davido après sa défaite

La 68e édition des Grammy Awards s’est déroulée le dimanche 1er février 2026 à Los Angeles. C’est l’artiste sud-africaine Tyla qui s’est illustrée en remportant le Grammy Award 2026 de la meilleure performance de musique africaine. Elle a ainsi devancé la star nigériane Davido. Ce dernier est déjà sorti de silence après cette lourde défaite.

Grammy Awards 2026 : Davido dévoile ce qu’il a dit à Chioma avant la cérémonie

Alors qu’il était nommé aux Grammy Awards 2026, le chanteur nigérian Davido a partagé son émotion après sa défaite dans la catégorie Meilleure performance musicale africaine face à Tyla. Le Nigérian a souligné le rôle crucial de sa femme Chioma dans ce moment difficile. En effet, dans un message publié sur Instagram, l’artiste a reconnu avoir été profondément affecté par sa défaite et avoir tenté de ne pas assister à la soirée qui suivait la cérémonie. Mais, Chioma l’a encouragé à rester positif.

« J’ai dit : « Bébé, écoute, on a encore perdu, n’y allons pas. » Elle a répondu : « Sois humble dans la victoire et gracieuse dans la défaite. « On est dehors. Ma complice pour la vie. Elle me soutient, une vraie pote », a écrit Davido. Chioma a aussi réagi dans une autre publication. « Tu sais déjà que tu es la personne idéale », a-t-elle lancé réaffirmant son amour et sa confiance en son mari.

Davido a été devancée par la Sud-Africaine, Tyla. Déjà adulée sur le continent, Tyla voit sa notoriété franchir de nouveaux horizons, séduisant un public mondial avide de rythmes afrobeat et d’innovations musicales. Cette victoire aux Grammy Awards illustre l’essor fulgurant des artistes africains sur la scène internationale et confirme la capacité de Tyla à transformer chaque sortie en événement médiatique. Entre énergie contagieuse, créativité audacieuse et charisme indéniable, elle incarne une nouvelle génération d’artistes africains qui impose son style et son influence au-delà des frontières.