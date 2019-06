Côte d'Ivoire : Un important réseau de drogue démantelé

La police nationale participe au démantèlement d'un réseau international de cocaïne.

Un Vaste réseau de drogue qui s'étend jusqu'au Brésil et en Italie

Le 17 septembre 2018, la Police brésilienne détecte et saisit une tonne 195 kilogrammes de drogue. C'est de la cocaïne emballée dans plusieurs paquets soigneusement cachés à l'Intérieur des compacteurs de trois caterpillars destinés à l'exportation vers la Côte d'Ivoire. De ce fait, elle convoque la société chargée de l'exportation et les responsables leur remettent les documents relatifs à l'ensemble des exportations dont le commanditaire est une société basée à Abidjan.

Par le biais de la coopération internationale, l'Unité de lutte contre le crime transnational (UCT) avec la collaboration des structures de lutte anti-drogue de cinq pays de l'Arc du Golf de Guinée et l'appui de certaines unités de police et de gendarmerie spécialisées mènent une vaste opération qui a abouti à l'interpellation de dix individus dont 06 Italiens, 01 Franco-turque et 03 Ivoiriens dont 02 femmes. Ils ont également saisi 08 armes à feu, des dizaines de montres de valeur et des véhicules de luxe.

« La société destinatrice ici est tenue par des Napolitains apparentés à la Camorra, a déclaré Silvain Coué, officier de liaison à la direction de la coopération internationale française. Par le passé, ils avaient déjà effectué depuis 2017 plusieurs expéditions du même genre. Quand vous savez que 1,2 tonne de cocaïne est achetée sur le marché sud-américain environ 2,5 millions d’euros, mais que cela se revend 250 millions d’euros. Évidemment on savait qu’on avait affaire à un réseau de drogue, un reseau criminel mafieux qui était également introduit sur place et qui avait les contacts sur place. »

Vu la mesure que prend l'utilisation de la drogue, la Police Nationale, à travers les opérations Éperviers, mène depuis trois ans diverses interventions qui ont permis de démanteler plusieurs réseaux internationaux de drogue. La Police Nationale invite donc les populations à se tenir éloignée de ce fléau et à coopérer avec les services de Police afin de décourager tous ceux qui tenteront de s'y adonner.