Foot : Jour de vérité pour les Lionceaux U20 du Sénégal

L’équipe des moins de 20 ans du Sénégal dispute les quarts de finale de la Coupe du monde de leur catégorie. Les Lionceaux affrontent les Sud-coréens pour une place en demi-finale de la compétition.

Les Lionceaux U20 du Sénégal veulent retrouver une place en demi finale du Mondial U20.

Il ne reste plus qu’une seule équipe africaine à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Vendredi, les Aiglons du Mali ont été éliminés en quarts de finale du Mondial U20 par l’Italie (défaite 4-2). Les Maliens avaient déjà sorti l’Argentine, sacrée à six reprises et un des grands favoris au titre, en huitièmes de finale. Les Sénégalais restent à présent les seuls représentants du continent en Pologne où se joue cette compétition. Les Lionceaux affrontent les Sud-coréens ce samedi en quarts de finale (18h30 TU).

Jusqu’ici les Lionceaux réalisent un parcours sans faute. Ils n’ont concédé qu’un match nul en poules (0-0 contre la Pologne) mais cela ne les a pas empêchés de finir premiers de leur groupe. Pour le reste, les Sénégalais ont enregistré trois succès dont le dernier face au Nigeria (2-1) en huitièmes de finale. En cas de victoire face à la Corée du sud, le Sénégal atteindra le dernier carré de la compétition pour la deuxième fois de son histoire.

Les Lionceaux avaient déjà atteint ce stade en 2015 lors de l’édition disputée en Nouvelle-Zélande. Il s’agissait de leur première participation au Mondial U20. S’ils parviennent à battre les Sud-coréens, les Sénégalais se disputeront une place en finale face aux Etats-Unis ou l’Equateur.