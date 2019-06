Foot : Trois pays africains qualifiés pour le second tour du Mondial U20

Le Mali, le Sénégal et le Nigeria ont obtenu leurs tickets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Le Mondial U20 se déroule actuellement en Pologne.

Trois des quatre pays africains qualifiés pour le Mondial U20 ont réussi à sortir des poules.

Les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans sont connus. Quatre au départ de la compétition, trois équipes africaines sont parvenues à se qualifier pour la phase à élimination du Mondial U20 : Sénégal , Mali et Nigeria. L’Afrique du sud est éliminée. La faute à sa dernière place avec 1 point dans le groupe F.Les Sénégalais ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points, enregistrant deux victoires (3-0 contre Tahiti et 2-0 devant la Colombie) et un match nul (0-0) contre la Pologne, pays hôte de la compétition. Au second tour, les Lionceaux affronteront l’Argentine, recordman de l’épreuve avec six sacres au Mondial U20. La rencontre se dispute mardi.Une équipe africaine est sûre de disputer les quarts de finale du Mondial U20. Ce sera soit le Mali ou le Nigeria. Les deux pays s’affrontent lundi en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Aiglons du Mali ont terminé dauphins de la France avec 4 points. Le Nigeria a obtenu son billet pour le tour suivant de justesse. Les Super Eagles ont été repêchés parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poules. Ils ont fini troisièmes de leur groupe avec 4 points. Les Nigérians comptent 11 participations à cette compétition et ont déjà échoué en finale à deux reprises.Jusqu’ici le Ghana est la seule équipe africaine à avoir remporté le Mondial U20. Les Blacks Satellites ont réalisé cet exploit, après deux échecs, en battant le Brésil en 2009 lors de l’édition disputée en Egypte.