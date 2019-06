Côte d'Ivoire : Bebi Philip, le grand rassembleur du Couper décaler

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Bebi Philip est très determiné à en finir avec les guéguerres dans le couper décaler, et il a donc pris l'initiative d'aller à la rencontre des principaux acteurs de ce mouvement afin de véhiculer des messages de paix.

Bebi Philip veut la paix entre les acteurs du Couper decaler

Redonner au Couper décaler, son lustre d’antan et fédérer les principaux acteurs du mouvement autour d’un même objectif, celui de mettre la joie dans le cœur des ivoiriens. C'est la mission que s'est assignée l’un des premiers arrangeurs du mouvement Couper décaler, Bebi Philip, qui en a marre de voir les artistes ivoiriens s'entredéchirer. Il a donc décidé de rassembler tous les acteurs de ce mouvement crée en 2002 par feu Douk Saga.

A cet effet, il a devoilé un single intitulé '' Mon coupé décalé'' dans lequel il déplore l'atmosphère actuel du Couper decaler animé de guéguerres, de clashs, de bagarres et bien d'autres. Mieux, Mister Bbp a même entrepris une tournée qu'il a nommée ''la caravane de la paix'' dans le but d'expliquer aux principaux acteurs du Couper décaler le bien fondé d'une grande réconciliation.

Pour donner l'exemple Bebi Philip a commencé sa tournée chez Arafat dj avec qui il était en froid dépuis près de 10 ans. Et les deux hommes ont tout suite decidé d'enterrer la hache de guerre. L'auteur du titre '' mon coupé decalé'' s'est ensuite rendu chez presque toutes les grosses têtes du couper decaler. Le Molare, Serge Beynaud, Dj Leo, Ariel Sheney, Safarel Obiang, Kerozen Dj et Dj Mix n'ont pas été epargnés par ''la Caravane de la paix'', comme le temoigne les differentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Cette initiative de Bebi Philip est très appreciée par ces différents artistes qui se sont dits favorables à une reconciliation véritable dans la famille Couper decaler, notamment Kerozen qui deplore également les guéguerres entre les artistes du couper decaler.

« En 2008, j’étais le chef de cabine d'un grand maquis à Yopougon. Tous les DJ et artistes connus actuellement y passaient pour faire la promo de leur morceau. On s’aimait réellement, on se taquinait, on se rendait visite. On a perdu cette vocation, l’amour du prochain », a tristement declaré Kerozen tout en encourageant son arrangeur à continuer sur cette lancée.