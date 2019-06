Côte d'Ivoire: Observateur Ebene veut Carmen, la femme d'Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le web comédien ivoirien, Observateur Ebène, sous un ton humouristique, a envoyé deux messages à Carmen Sama, la femme d'Arafat dj. Des messages qui laissent tout de même planner le doute sur les véritables intentions du comédien.

Observateur Ebene, amoureux de Carmen Sama, la femme d'Arafat dj ?

Ce n'est pas fortuit si le boss de la Yorogang a posé le regard sur Carmen Sama. Cette charmente demoiselle est dotée d'une beauté extraordinaire, de belles formes avec un magnifique postérieur, de quoi fait languir n'importe quel homme. Notamment le jeune web humoriste Observateur Ebene qui semble faire les yeux doux à la belle Carmen au vu de deux messages envoyés à cette dernière.

On se souvient encore de la récente rumeur sur la dislocation du couple Huon. Et bien Observateur Ebène a eu une drôle de réaction en publiant une photo de Carmen Sama avec pour légende ''je t'aime bébé quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend''. Comme pour dire qu'il serait prêt à la récupérer au cas où Arafat dj n'en voulait plus.

Si cette première publication à laquelle Carmen avait repondu avec des émoticônes, avait été mise sur le compte de l'humour, il n'en a pas été de même pour un autre commentaire d'Obsverateur sous une publication de Carmen. En effet, la compagne du Daishikan a publié ce dimanche sur Instagram, une vidéo dans laquelle elle se laissait aller sur le titre de son prince charmant '' le moto moto''.

Cette vidéo est très rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'Observateur Ébène sous une teinte d’humour sans doute, va lâcher un commentaire qui n'est pas passé inaperçu. ”Tu m’as lâché au mauvais moment mon amour…Je n’arrive pas à m’en remettre”, a écrit le comédien.

Cette deuxième réaction d'Observateur Ebene à l'endroit de Carmen Sama, laisse tout de même planer le doute sur les intentions de ce dernier. Comedie ou pas, seul le concerné sait ce qu'il fait. Arafat dj, quant à lui, n'est pas du genre à plaisanter avec ce genre de choses. Il donnera certainement une reponse à l'humoriste au moment opportun.