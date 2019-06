Côte d'Ivoire : Ariel Sheney lance des pics à Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire -

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Ariel Sheney, lors d'un spectacle ce samedi à Genève puis dans un direct sur facebook ce lundi, a tenu des propos qui pourraient susciter le courroux d'Arafat dj.

Ariel Sheney cherche-t-il la bagarre à Arafat dj ?

Tout semble aller à merveille pour l'ex poulain de la Yorogang, Ariel Sheney. Actuellement en Europe pour une tournée internationale, Ariel Sheney s'est produit ce week end dans deux grosses discothèques. Après le Vendome de Paris en France, le vendredi dernier, le Colonel Lobofouè était en attraction au Palladium de Genève en Suisse ce samedi.

A en croire les extraits vidéos des deux spectacles publiées sur les réseaux sociaux, l'auteur d'Amina a parfaitement communié avec ses fans de l'Europe. Cependant, lorsqu'il était à Genève, Ariel Sheney a tenu des propos qui selon certains internautes, pourraient susciter la colère de son ex mentor, Arafat dj. En effet, alors qu'il était sur scène, et que le public attendait impatiemment le hit du moment ''Amina'', Ariel Sheney a repeté à plusieurs reprises ''mais vous n'avez pas dit que c'est plagiat ''. Des propos qui concernent directement Arafat dj qui avait été le premier à accuser son ex poulain de plagiat sur le titre " Amina'' .

Dans une autre video diffusée en direct sur les réseaux sociaux ce lundi, le Colonel Lobofouê dont le prochain spectacle est prévu pour le 14 juin au Burkina Faso, a presenté un nouvel instrument à ses fans. Une sorte de piano ayant une forme de guitarre qu'il a surnommée ''Amina''. Ariel Sheney a offert à ses fans un petit live avec son nouveau bijou. Mais les propos tenus par Ariel Sheney, avant de commencer son live, ont été jugés par certains internautes, provocateurs vis à vis du boss de la Yorogang. '' Je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau bijou. Je vous présente Amina. Pour bien débuter la semaine, je vais vous faire un petit live, même s'il y a assez de motos qui passent en bas, j'éspère que le son va vous plaire'', a declaré le jeune arrangeur chanteur.

Pour certains fans de la Yorogang, le terme ''moto '' employé par l'auteur d'Amina n'est pas fortuit. ''Tu veux nous dire que ton nouveau piano va éteindre le moto moto, c'est ce que tu fais et quand Arafat va te repondre, ils vont dire qu'il est jaloux de toi'', a commenté un internaute.