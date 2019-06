Emmanuel Eboué revient sur sa depression après son divorce

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'ancien latéral droit ivoirien, Emmanuel Eboué, invité d'une chaine française, est revenu, ce lundi soir, sur la triste histoire qui a marqué la fin de sa carrière.

Emmanuel Eboué ''Après mon divorce, mes enfants ne me parlaient plus''

L'ex-international ivoirien, Emmanuel Eboué était l'invité de l'émission ''Le Vestiaire'' ce lundi 10 juin sur RMC Sport. L'ancien défenseur d'Arsenal est revenu sur son divorce d'avec la belge Bertrand Aurélie, qui lui a coûté pratiquement toute sa fortune, ainsi que la garde de ses enfants. '' Lorsque j'ai eu le divorce d'avec leur mère, ils ne me parlaient plus, ils ne répondaient ni à mes appels, ni à mes messages. J'ai fait deux ans sans voir mes enfants. Mon ex-femme sait que je suis beaucoup attaché à mes enfants, tous ce temps sans les voir, m'a beaucoup affecté'', a declaré Emmanuel Eboué, qui s'est dit heureux d'avoir revu ses enfants la semaine dernière.

'' La semaine dernière, j'étais avec eux, j'ai mon fils qui joue à Arsenal, donc je suis allé le voir pour lui donner des conseils, j'ai passé une bonne heure avec eux, et cela m'a beaucoup soulagé'', a-t-il affirmé, tout en avouant avoir songer au suicide après son divorce. "Souvent, il m'arrivait de m'enfermer dans ma chambre pendant trois ou quatre jours. Les gens me disent que j'aurais dû avoir de l'argent quelque part. Mais quand j'étais avec mon ex-femme, j'étais à fond. Pourquoi cacher mon argent ? Je voulais faire ma vie avec elle, je ne pouvais pas penser qu'elle allait me faire ça."

Pour rappel, les déboires d'Emmanuel Eboué ont debuté par un conflit avec son ancien agent. Après ses belles années à Arsenal (finaliste de la Ligue des champions en 2006), et à Galatasaray en Turquie, ainsi que ses deux finales de Coupe d'Afrique des nations avec la Côte d'Ivoire, l'ex-pensionnaire de l'académie Mimosifcom sera suspendu par la FIFA en 2016, et verra ainsi son contrat avec Sunderland rompu.

"La Fédération m'a suspendu de toute activité, je n'avais pas le droit de m'entraîner avec un club, Un an loin des terrains. Je me serais entraîné avec un club, j'aurais pu un peu oublier les problèmes. Mais je n'avais pas accès à un club. Je m'entraînais tout seul et j'avais honte, parce que les gens me regardaient autrement", a confié Eboué qui se sentait obligé de mentir à ses enfants, pour éviter de les décevoir.

"Quand je voyais mes enfants, ils me demandaient quand j'allais revenir sur le terrain. Donc quand je sortais le matin, je faisais semblant d'aller m'entraîner, poursuit-il. Je restais dehors et je rentrais à la maison quand mes enfants étaient déjà au lit. Je ne voulais pas qu'ils me demandent pourquoi ils ne me voyaient pas jouer", a-t-il avoué.

C'est donc à cette suspension que s'est ajouté ce divorce qui l'a laissé dans une situation financière chaotique et loin de ses enfants, partis avec son ancienne épouse. Des événements malheureux qui ont vu Emmanuel Eboué sombrer dans la dépression.

Notons qu'Emmanuel Eboué s'est aujourd'hui remarié à une femme ivoirienne, qui plus est, sa femme de galère qu'il avait abandonnée lorsqu'il est allé en Europe.