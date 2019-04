People: Emmanuel Eboué rayonne avec sa nouvelle épouse

Après leur mariage célébré le 1er Mars 2019 à l’hôtel communal de Cocody, l’ancien footballeur, Emmanuel Eboué, et sa charmante épouse Stéphanie Boédé, vivent le véritable amour. Jusque-là discrets, nos deux tourtereaux se sont offert une virée nocturne le samedi dernier dans un lieu de loisirs à Abidjan. Ce qui n’est pas passé sous l’œil vigilant des paparazzis.

Emmanuel Eboué et sa nouvelle femme heureux à Abidjan

Le couple Eboué qu’on n'avait plus revu publiquement, depuis leur mariage, a fait une apparition samedi dernier dans la nuit Abidjanaise dans un espace de loisirs dédié au Zouglou à Cocody Angré 8e Tranche. À en croire nos sources présentes sur les lieux, Eboué et Stéphanie, visages rayonnants, en mode «collé-serré», étaient autour d'un champagne en compagnie de plusieurs acteurs du showbiz ivoirien, tel que , Angelo Kabila, Sia Popo, Oumar Salso et bien d’autres.

Visiblement très décontracté et relaxe, l’ancien latéral droit des Éléphants semble avoir retrouvé une nouvelle et heureuse vie en compagnie de Stéphanie, ‘’ sa go de galère’’. Il s’est prêté en toute joie aux séances photos et selfies avec les noceurs abidjanais.

L’Histoire toute particulière d’ Eboué et Stéphanie

Emmanuel Eboué, né en 1983, a fait ses débuts à l’Asec en 2001. Comme tout jeune homme, il était avec sa petite amie Stéphanie qui l’a soutenu jusqu’à ce qu’il s’envole pour la Belgique pour évoluer au Ksk Beveren en 2002. Une fois en Europe, notre neo-professionnel, oublie sa copine à Abidjan pour se marier en 2004 à une femme blanche, une Belge répondant au nom de Bertrand Aurélie. Après ses passages à Arsenal (2004-2011), à Galatarasay (2011-2015) et Sunderland (2016), Emmanuel Eboué va rencontrer de nombreux problèmes qui vont l’éloigner des stades.

Il avait été condamné en 2016 à un an de suspension par la commission de discipline de la FIFA pour une histoire de prime avec son agent. Sa femme belge va alors demander le divorce. Chose qui lui a été accordée par la justice anglaise. Cette dernière va donc s’accaparer tous les biens de l’international ivoirien.

Ruiné et au bord du suicide, Emmanuel Eboué va lancer un appel à l’aide en 2017. Stéphanie qui a certainement souffert de l’abandon d’Eboué va tout de même lui pardonner et accepter d’épouser avec son amour de jeunesse.