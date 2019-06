Bebi Philip refuse de monter sur scène au Burkina Faso, les raisons

Le talentueux arrangeur chanteur ivoirien, Bebi Philip, a refusé de monter sur scène lors d'un spectacle au Burkina Faso.

Bebi Philip annule sa prestation à un spectacle à Ouagadougou

L'artiste couper decaler, Bebi Phip, qui devait se produire ce samedi à Ouagadougou, au Burkina Faso, a finalement annulé sa prestation alors qu'il était présent dans la salle. ''Venu pour le tapis rouge international, Bebi Philip a fait le déplacement à la salle des fêtes de Ouaga 2000, mais a refusé de se produire. Les animateurs l’ont annoncé plusieurs fois sur la scène avant de revenir s’excuser et d’annoncer la fin de la cérémonie'', nous a informé une source à Ouaga visiblement deçue par la réaction de l'artiste ivoirien.

Sévérement critiqué par les médias burkinabés, Bebi Philip a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour donner les raisons qui l'ont poussé à annuler sa prestation. Et encore une fois, la fameuse affaire de cachet non payé était au centre de la discorde entre l'artiste et les promoteurs du spectacle. ''Je devais jouer à un événement à Ouaga, mais ça n'a pas été possible parce que la promotrice n'a pas respecté ce qui était sur le papier. Je ne peux pas faire le déplacement de la Côte d'Ivoire et on me demande d'avoir confiance, je vais jouer et je serai payé le lendemain. Mon affaire d'argent! c'est en Jesus seul j'ai confiance, si lui seul me demande de jouer, il va me payer 100 ans après, il n'y a pas de problème'', a declaré Bebi Philip avant de s'excuser auprès de ses fans du Burkina Faso. ''Je m'excuse auprès de toutes ces personnes qui voulaient me voir en direct. De toutes les façons, le Faso, c'est chez moi, je reviendrai'', a-t-il ajouté.

Notons que Bebi Philip a devoilé ce dimanche le clip de son dernier single intitulé ''mon coupé décalé''. Un clip dans lequel on aperçoit des grands noms du couper decaler qui sont entre autres, Serge Beynaud , Arafat dj, Dj Leo, Keronzen, Safarel Obiang, Ariel Sheney, Dj Mix.