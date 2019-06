Côte d'Ivoire: Deux individus tués aprés avoir taillardé un gendarme

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire -

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Deux individus ont été tués par des éléments de la Gendarmerie ce samedi au corridor de Gesco à Yopougon.

Deux individus abbatus par la Gendarmerie à Yopougon

Un événement assez spectaculaire s'est produit ce samedi 15 juin dans la mi journée au corridor de Gesco, la porte d'entrée d'Abidjan du coté de la commune de Yopougon. Deux individus avec de très mauvaises intentions ont attaqué à la machette un gendarme positionné à son poste d'observation. Blessant grièvement ce dernier, les deux agresseurs ont même tenté de récuperer l'arme du gendarme quand ils ont aussitot été abbatus par les autres gendarmes positionnés sur les lieux.

"Ce samedi aux environs de 11 heures, deux individus ''rasta'' passent dans le marché de gesco et crient "c'est la fin du monde !". Personne n'y a prêté attention. Ils se dirigent ensuite vers l'ancien corridor où ils trouveront un gendarme positionné à son poste. Celui-ci avait sa kalachnikov posée près de lui. L'un d'entre-eux fait sortir une machette et coupe l'oreille du gendarme d'un coup très violent. Les autres gendarmes postés non loin de la scène ont sauvé leur frère d'armes en les abattant sur le champ'', a informé une source présente sur les lieux.

Après quelques investigations, nous avons découvert que les deux agresseurs sont les membres d'un groupe de 3 artistes appelés ''Beboys ''. Ils repondent aux pseudonymes de Djo Papus et Serpico. C'était donc des artistes pétris de talent, qui pour certains, ont sombré dans la consommation abusive de la drogue. Ce qui aurait donc occasionné la perte de leurs facultés mentales.

Par contre, d'autres spéculations stipulent que ces jeunes étaient prêts à tout pour se faire une place au soleil dans la musique. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été devoilée par la Police et une enquête est ouverte à ce sujet.