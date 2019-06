Côte d' Ivoire : Education, 439 529 candidats à l' assaut du BEPC

Les épreuves écrites du BEPC (Brevet d'études du premier cycle) ont démarré ce lundi 17 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont au total 439 529 candidats qui sont en course pour l'obtention de ce diplôme qui donne accès au second cycle.

Près de 500 000 candidats à l'assaut du BEPC

Les épreuves écrites du BEPC session 2019 ont débuté le lundi 17 juin 2019. Pour cette année, le ministère de l' Education nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle indique que 439 529 candidats composent dans 749 centre d'examen à travers toute la Côte d' Ivoire. La Direction des examens et concours (DECO) précise que 200 571 filles (45,61 %) et 238 958 garçons (54,36 %) frappent à la porte du second cycle. Il faut noter que les candidats officiels représentent 89,02 % soit 391 273 et les candidats libres 10,97 %, c'est-à-dire 48 256. Les épreuves écrites s'achèvent le vendredi 21 juin 2019. Notons que les épreuves orales se sont déroulées du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019.

Le samedi 15 juin 2019, la ministre Kandia Camara a procédé à la traditionnelle cérémonie de lancement des examens à grand tirage, notamment le CEPE (Certificat d' études primaires et élémentaires), le BEPC et le baccalauréat. La ministre de l' Education nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle place ces examens de fin d'année sous le thème “Civisme et engagement de tous, leviers d’optimisation des examens scolaires”.

Kandia Camara qui a souhaité que l’école reste "un sanctuaire, un temple sacré à tenir à l’écart de nos querelles politiciennes” n'a pas manqué d'inviter parents, enseignants et candidats d'éviter de s'adonner à la tricherie. Il est important de souligner que le CEPE, le BEPC et le baccalauréat cumulent un total de 1 302 026 candidats.