Mani Bella crache ses vérités aux industries de cosmétique

Mani Bella s'est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment de la peau. La chanteuse camerounaise multiplie les messages de sensibilisation en l'endroit des femmes via les réseaux sociaux. Mais ce nouveau combat de l'artiste semble ne pas plaire à tous.

Mani Bella parle aux industries de comsétique

Mani Bella a décidé de stopper la dépigmentation et aussi d'amener les femmes à éloigner de cette pratique. Il ne se passe plus de jour où la star camerounaise ne laisse un message de sensibilisation. Le mardi 18 juin 2019, l'auteure de la chanson Pala Pala s'est adressée aux entreprises spécialisées dans le blanchiment de la peau. Ci-dessous l'intégralité de sa publication sur Instagram :

Lettre ouverte à toutes les chimistes pro et semi-pro spécialisées dans le blanchiment de la peau... Bonjour frères et soeurs.

Je viens à travers ces écrits vous témoigner mon respect total.

À travers vos activités de fabrication des produits éclaircissants, vous créez des emplois et vous participez au développement de l'économie de notre continent. C'est très louable ! Félicitations encore... Néanmoins, j'aimerais vous interpeller sur l'aspect social et les conséquences néfastes que certains de vos produits ont sur ceux/ celles qui les utilisent.

- cancer

- infertilité

- brûlure irréversible de la peau

- perte de poids

- fragilité de l'épiderme

- complication en cas d'opération - prise excessive de poids due aux corticoïdes, etc. Frères et sœurs chimistes, il est temps de valoriser la couleur noire. Rendez-la forte, belle, souple et brillante. Misez sur des compositions à base de produits bio qui consisteront à rendre nos peaux ébène lumineuses, fermes, hydratées.

Loin de moi l'envie de vous combattre ou encore de faire perdre de l'argent à vos structures. Non... Je suis juste une femme qui a longtemps été dans cette spirale de blanchiment de la peau. Une femme qui a renié ses origines africaines, sa couleur de peau à cause de l'influence de vos publicités et de vos standard et critères de beauté. Aujourd'hui, je ne sais par quel miracle, j'ai compris que ces produits font du mal à la mélanine. Ces produits souillent l'Afrique noire ! Ces produits sont une honte pour tout un continent. Alors, je vous en supplie, avant de me crucifier en pensant à l'argent que ma campagne contre la dépigmentation volontaire de la peau vous fait perdre, pensez aussi à la souffrance psychologique et physique que vous faites vivre à tous ceux qui se décapent la peau. Gagner de l'argent noblement, c'est mieux et honnête. Gagner de l'argent en rendant les autres malades et en détruisant leur mélanine, je dis non. On veut désormais des produits saints et non décapant ! Valorisez la couleur noire !

Merci... Cordialement,

Mani Bella